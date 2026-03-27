Ngày 27/3: Bắc Bộ sương mù sáng sớm, Hà Nội có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/3, các khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tây Bắc và miền Đông Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng.

Cụ thể, Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại khu vực Nam Bộ, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C./.

Cảnh báo nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đến thành phố Huế Theo dự báo, trong khoảng ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, cục bộ có nơi vượt 36 độ C.