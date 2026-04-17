Hưởng ứng Ngày Trái Đất: Ra mắt hệ sinh thái “một điểm đến” nhằm giảm phát thải

Chiều 17/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, cộng đồng Green Leadership Community (mạng lưới kết nối các chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường, phát triển bền vững) phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển tương lai bền vững 10”, hướng tới Ngày Trái Đất 2026 (ngày 22/4).

Điểm nhấn tại hội thảo là việc ra mắt hệ sinh thái “một điểm đến” cung cấp giải pháp phát triển bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp, tập trung thảo luận lộ trình chuyển đổi kép hướng tới kinh tế tái tạo cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Nội dung chương trình xoay quanh các xu hướng kinh tế xanh toàn cầu, thiết kế mô hình doanh nghiệp bền vững, cũng như các rào cản kỹ thuật và yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn môi trường.

Điểm nhấn của hội thảo là các phiên tư vấn trực tiếp giữa chuyên gia và doanh nghiệp, giúp giải đáp những vấn đề thực tiễn trong quá trình chuyển đổi xanh, từ xây dựng chiến lược ESG đến triển khai các công cụ đo lường và quản trị tài nguyên.

Đáng chú ý, tại phiên thảo luận về rào cản kỹ thuật xanh, Luật sư Nguyễn Trung Nam, chuyên gia pháp lý năng lượng, cho rằng nền kinh tế toàn cầu đang hình thành trật tự thương mại mới, trong đó các quy định môi trường dần thay thế các rào cản thuế quan truyền thống.

Các rào cản kỹ thuật xanh hiện vận hành thông qua hai trụ cột chính là thuế quan xanh đối với sản phẩm có cường độ phát thải cao và các tiêu chuẩn công nghệ xanh với yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường.

Đây là thách thức lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là SMEs - nhóm chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp nhưng còn hạn chế về nguồn lực tài chính, công nghệ và khả năng tiếp cận vốn xanh.

Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần triển khai lộ trình tuân thủ theo từng bước, từ xác định vấn đề trọng yếu, số hóa dữ liệu, xây dựng hệ thống đo lường, đến đào tạo nhân lực và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với yêu cầu thị trường toàn cầu. Đồng thời, cần hoàn thiện khung pháp lý và xây dựng các hàng rào kỹ thuật xanh hợp lý nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

Bên cạnh đó, hội thảo cập nhật các xu hướng tài chính xanh, tín chỉ carbon và công cụ đo lường dấu chân sinh thái - những yếu tố được xem là chìa khóa giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hưởng ứng Ngày Trái Đất 2026 sắp tới, trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế “Phát triển tương lai bền vững 10”, các diễn giả, đại biểu và khách mời đã tham gia ký cam kết hành động xanh vì môi trường, hưởng ứng Ngày Trái Đất 2026.

Hoạt động này góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, thúc đẩy hành động cụ thể của doanh nghiệp và cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050./.

Chiến dịch Giờ Trái Đất 2026: Sáng tạo xanh-Tương lai xanh Ngoài sự kiện tắt đèn trong 1 giờ diễn ra vào tối thứ Bảy, ngày 28/3/2026, Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2026 với chủ đề "Sáng tạo xanh-Tương lai xanh" còn có nhiều các hoạt động.