Thời tiết ngày 16/4: Nắng nóng diện rộng, nhiều nơi chiều tối và đêm mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16/4, nhiều khu vực ngày nắng, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đối với diễn biến cường độ không khí lạnh yếu, hiện đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc.

Dự báo: từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Ngoài ra, chiều tối và tối 16/4, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

"Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Ngoài ra, người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc gây ra.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 16/4

- Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (tập trung ở phía Đông dãy Hoàng Liên Sơn), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng; đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

- Thành phố Hà Nội ngày nắng; đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

- Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 31-34 độ C.

- Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C./.

