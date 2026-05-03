Thái Nguyên: Mưa đá, dông lốc khiến 3 người bị thương, hàng loạt nhà bị tốc mái

Trận mưa đá kèm dông lốc xảy ra vào tối 2/5 đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương, từ 17h30 đến 18h ngày 2/5, sức gió cực mạnh cùng mưa đá đã khiến hàng loạt ngôi nhà bị tốc mái, hệ thống điện và giao thông tại nhiều xã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Tại xã Yên Trạch, tính đến 21h ngày 2/5, dông lốc đã làm hai người bị thương là bà Nguyễn Thị Yến và ông Nguyễn Thanh Chiến.

Về tài sản, toàn xã có 51 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có một ngôi nhà tại xóm Làng Nông bị sập đổ hoàn toàn và 15 căn nhà khác bị tốc mái trên 70%.

Tình hình tại xã Phú Thịnh cũng rất khẩn cấp khi có 45 hộ dân rơi vào cảnh nhà cửa hư hỏng, tốc mái. Đặc biệt, thiên tai đã làm 5 phòng chức năng của Trường Tiểu học Phú Thịnh bị bay mái.

Tại xã Tân Kỳ, 31 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó hộ ông Nguyễn Huy Hiền bị gió lốc thổi bay hoàn toàn 100% mái nhà.

Trong khi đó, tại xã Thanh Thịnh, một người đi xe máy đã bị gió lốc cuốn ngã dẫn đến bị thương nhẹ và 33 hộ gia đình khác chịu ảnh hưởng về nhà ở.

Dông lốc không chỉ phá hủy nhà dân mà còn quật đổ hệ thống hạ tầng. Tại xã Yên Trạch, 8 cột điện bị đổ cùng nhiều tuyến cáp quang bị đứt, cây cối ngã đổ gây ách tắc cục bộ trên Quốc lộ 3 và các đường liên xã.

Xã Phú Thịnh cũng ghi nhận tình trạng mất điện cục bộ tại 24 xóm, kèm theo tình trạng cột điện đổ ra đường gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Về sản xuất, xã Thanh Thịnh chịu thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 3,2 ha lúa và hoa màu cùng 3,6ha diện tích lâm nghiệp bị hư hại. Ngoài ra, 3 xưởng xẻ gỗ và một nhà văn hóa xóm tại Yên Trạch cũng bị hư hỏng nặng do dông lốc.

Ngay sau khi thiên tai đi qua, chính quyền các xã đã nhanh chóng huy động lực lượng xung kích gồm quân đội, công an và dân quân tự vệ để hỗ trợ người dân.

Các lực lượng chức năng đã trực tiếp xuống hiện trường giúp bà con sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp cây cối đổ nát và nỗ lực khôi phục hệ thống điện, giao thông.

Hiện các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau dông lốc bất ngờ./.

Điện Biên: Mưa đá dày, hạt lớn gây thiệt hại ngành nông nghiệp Mưa đá cường độ lớn đã gây dập nát nhiều diện tích rau màu, cây ăn quả và cây cảnh, một số diện tích lúa đang giai đoạn chín bị gãy dập, rụng hạt, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất.