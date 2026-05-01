Tháng 5/2026: Nắng nóng vượt trung bình nhiều năm, mưa giảm 15-30%

Nhận định về các hình thái thời tiết trong tháng 5/2026, chiều 1/5, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước.

Riêng số ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm tập trung ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế). Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng suy giảm dần từ khoảng tuần cuối tháng 5.

Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn.

Đề cập đến xu thế lượng mưa, ông Nguyễn Đức Hòa cho rằng, trên phạm vi toàn quốc có khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và dông diện rộng, trong đó mưa tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ.

Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có khả năng hoạt động từ khoảng nửa cuối tháng 5 gây mưa rào và dông gia tăng ở khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Do đó, mùa mưa tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm mùa mưa tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ là khoảng tuần cuối tháng 4, tuần đầu tháng 5; khu vực Nam Bộ là khoảng nửa đầu tháng 5).

Tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-30%; riêng tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ

"Trong tháng 5, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới - trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 0,5 cơn và không đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trong phạm vi cả nước và tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ," ông Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, do tác động của rãnh thấp gió mùa ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ nên khu vực này có thể xảy ra các đợt mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm kèm theo như: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế và khu vực Nam Bộ, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân.

Ngoài ra, trên biển, các địa phương và ngư dân cần đề phòng lốc xoáy cục bộ kèm gió giật mạnh trên các khu vực thuộc Biển Đông.

Nhận định về thời tiết dịp nghỉ lễ từ ngày 2-3/5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, khu vực Bắc Bộ mưa dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to tập trung ở khu vực Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-32 độ C.

Tháng 4/2026, đã xảy ra 2 đợt không khí lạnh vào ngày 23/4 và đêm 28/4. Các đợt không khí lạnh chủ yếu gây mưa rào và dông rải rác tại khu vực Bắc Bộ. Cùng với đó, tại khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện 4 đợt mưa (từ ngày 1-2/4, từ ngày 17-20/4, từ ngày 23-24/4 và từ ngày 26-29/4).

Trước đó, thông tin về diễn biến nắng nóng trong 2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, tháng 4, nắng nóng gia tăng hầu khắp cả nước, cường độ được đánh giá gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm...

Từ khoảng tháng 5, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn và gia tăng hơn về cường độ tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cho tới tháng 8, sau đó từ khoảng tháng 9, nắng nóng có xu hướng suy giảm dần. Riêng với khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng có khả năng suy giảm dần từ khoảng cuối tháng 5.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng chiều và đêm 3/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, đêm 3/5 là 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, ngày 3/5 là 28-30 độ C.

Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 độ C đến trên 36 độ C.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan.

Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp./.

