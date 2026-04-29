Đồng Nai: Mưa lớn kèm lốc xoáy làm gãy đổ hàng nghìn trụ tiêu

Sau nhiều tháng nắng gắt kéo dài, cơn mưa đầu mùa xuất hiện tối ngày 28/4, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã giúp xua tan đi cái nóng oi bức trong mùa khô hạn và giải khát cho cây trồng.

Tuy nhiên, cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy cũng gây thiệt hại nặng về cây trồng ở một số nơi.

Theo ghi nhận, cơn mưa bắt đầu từ khoảng 18 giờ và kéo dài gần 3 tiếng, xảy ra trên diện rộng tại các địa phương như phường Bình Phước, Đồng Xoài, xã Phước Sơn, Nghĩa Trung, Phú Riềng...

Lượng mưa lớn sau thời gian dài khô hạn đã giúp cải thiện độ ẩm đất, mang lại không khí mát mẻ, trong lành và “giải khát” cho nhiều diện tích cây trồng chủ lực.

Tuy nhiên, tại xã Phước Sơn, mưa lớn kèm theo lốc xoáy cũng gây thiệt hại khá nặng nề. Hàng nghìn trụ tiêu và một số diện tích cây ăn trái bị gãy đổ.

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm gãy đổ nhiều diện tích cây ăn trái ở xã Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân xã Phước Sơn, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã khiến 4 hộ dân bị ảnh hưởng về cây trồng; trong đó, 2 hộ bị thiệt hại nặng nhất là hộ ông Liễu Văn Teo với 1.500 trụ tiêu bị gãy đổ và hộ ông Liễu Văn Hai với 1.300 trụ tiêu 1 năm tuổi bị lốc xoáy xô đổ.

Đến sáng 29/4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phước Sơn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả mưa dông và thống kê thiệt hại.

Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Phước Sơn thống kê thiệt hại để khẩn trương tiến hành các biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng theo quy định./.



