Thời tiết ngày 3/5: Mưa dông diện rộng, Bắc Bộ có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 3/5, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, trong đó khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tiềm ẩn nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Hiện bộ phận không khí lạnh vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến 23-26 độ C.

Trên đất liền, khoảng trưa và chiều 3/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 3/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C.

Khu vực Hà Nội chiều và đêm 3/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 3/5, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động. Từ gần sáng ngày 4/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Ngày và đêm 3/5, khu vực Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ trung bình từ 24-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ; nhiệt độ trung bình từ 26-28 độ C.

Ngày 4/5, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ trung bình từ 24-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; nhiệt độ trung bình giảm còn 24-26 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, ngày và đêm 3/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm.

Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra trong ngày và đêm 3/5, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Ngày 3/5, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày 3/5, thời tiết các khu vực cụ thể như sau:

Hà Nội

- Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, từ trưa chiều chuyển Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, từ trưa chiều chuyển Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; từ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.

- Nhiệt độ dao động từ 24-27 độ C đến 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có thể xuất hiện các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Gió nhẹ.

Nam Bộ

- Tiếp tục có nắng nóng trong ngày. Chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; thấp nhất 24-27 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Ban ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất 34-36 độ C./.

