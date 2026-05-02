Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa đầu mùa hạ nhiệt nắng nóng kéo dài

Sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài từ giữa tháng 4 sang đến đầu tháng 5, chiều 2/5, nhiều khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh có mưa lớn, phần nào “giải nhiệt” không khí oi bức; đồng thời, báo hiệu rõ nét hơn giai đoạn chuyển mùa đang diễn ra.

Theo ghi nhận, khoảng đầu giờ chiều 2/5, mây đối lưu phát triển nhanh, gây mưa lớn ở nhiều địa bàn phía Đông và phía Nam thành phố như: phường Gò Vấp, Thạnh Mỹ Tây, Gia Định, Bình Tân, Tân Phú, An Lạc, Phú Định... rồi đến các phường khu vực trung tâm như: Đức Nhuận, Phú Nhuận, Xuân Hòa, Sài Gòn...

Cơn mưa đến nhanh, cường độ có nơi khá lớn, khiến nhiều người dân đang lưu thông trên đường không kịp trở tay, bị ướt sũng. Một số tuyến đường xảy ra tình trạng trơn trượt, giao thông di chuyển chậm.

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm (phường An Lạc) chia sẻ: “Cơn mưa đến bất ngờ đúng lúc tôi đang trên đường về nhà. Mấy ngày nay trời nóng bức, sau mưa thấy không khí dịu hơn hẳn."

Bán quần áo xuất khẩu trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Phú Nhuận), chị Trịnh Thị Thu Trang cho biết: “Từ mấy hôm nay xem dự báo thời tiết và cũng kinh nghiệm bán hàng nhiều năm tôi biết được thường sẽ mưa to sau khoảng 10 ngày nắng nóng, oi bức, nên tôi cũng chuẩn bị áo mưa để bán cho người đi đường. Lời lỗ không bao nhiêu nhưng cũng giúp bà con che mưa, tránh bị cảm.”

Lý giải hiện tượng này, chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết, thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh và khu vực lân cận ghi nhận nắng nóng kéo dài, đặc biệt trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Thời tiết oi bức, độ ẩm thấp khiến cảm giác nóng càng trở nên khó chịu.

Theo bà Lan, đây là diễn biến phù hợp với quy luật khí hậu trong giai đoạn chuyển mùa. Trước khi bước vào mùa mưa, khu vực Nam Bộ thường trải qua những ngày nắng nóng kéo dài do gió mùa Tây Nam chưa hoạt động rõ rệt. Sự thiếu vắng dòng gió mang ẩm khiến nền nhiệt tăng cao và độ ẩm không khí giảm.

Điểm khác biệt của năm nay là thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài hơn so với trung bình nhiều năm. Nắng xuất hiện từ khoảng 7 giờ sáng và duy trì đến tận 19 giờ tối, với cường độ bức xạ mạnh, làm gia tăng cảm giác oi bức cho người dân đô thị. Chiều 2/5, mưa đã xuất hiện ở một số khu vực nhưng chỉ mang tính cục bộ. Đây vẫn là biểu hiện điển hình của thời kỳ chuyển mùa, khi các đám mây đối lưu phát triển mạnh vào buổi chiều, gây mưa dông rải rác.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo trong những ngày tới, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng vào ban ngày, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ. Nắng nóng chưa chấm dứt hoàn toàn mà sẽ xen kẽ với những cơn mưa chuyển mùa.

Về xu thế dài hơn, chuyên gia Lê Thị Xuân Lan cho biết, mùa mưa năm nay tại Nam Bộ có thể bắt đầu sớm nhất từ khoảng ngày 15/5 và muộn nhất vào cuối tháng 5. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm mưa xuất hiện trên diện rộng, đánh dấu việc chuyển hẳn sang mùa mưa, dự kiến vào khoảng từ ngày 18-20/5.

Khi đó, gió mùa Tây Nam sẽ hoạt động ổn định hơn, đưa lượng lớn hơi ẩm từ biển vào đất liền, tạo điều kiện hình thành các hệ thống mây mưa diện rộng.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thường diễn biến thất thường, dễ phát sinh các hiện tượng cực đoan. Người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động ứng phó, đặc biệt khi tham gia giao thông vào thời điểm chiều tối.

Đối với sinh hoạt đô thị, các cơn mưa đầu mùa có thể gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường trũng thấp, hệ thống thoát nước chưa kịp thích ứng sau thời gian dài khô hạn. Ngoài ra, sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ và độ ẩm cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ./.

