Thời tiết ngày 2/5: Cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá tại Tây Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2/5, khu vực Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong vài giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Lai Châu như: Bình Lư, Dào San, Hồng Thu, Khổng Lào, Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Hàng, Nậm Tăm, Đoàn Kết, Tân Phong, Sin Suối Hồ, Tả Lèng, Tủa Sín Chải.

Chiều tối và đêm 2/5, khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Ngoài ra, trong chiều tối và tối 2/5, khu vực phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo có thiên tai đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa dông có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Người dân cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2/5, thời tiết trên phạm vi cả nước phổ biến ngày nắng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 29-32 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C; riêng vùng núi phía Tây 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trời có mây, ngày nắng; vùng núi phía Tây xuất hiện nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C; riêng miền Đông 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-36 độ C. Trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông trên các khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh./.

