Thời tiết ngày 30/4: Nam Bộ nắng nóng diện rộng, nguy cơ dông lốc chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Sang ngày 1/5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Từ ngày 2/5, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ tiếp tục có khả năng suy giảm thêm.

Theo dự báo, ngày và đêm 30/4, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, trong đó Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, Bắc Bộ giảm mây, trời nắng vào trưa chiều.

Tại Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, cao nhất 28-30 độ C. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27-30 độ C. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Cảnh báo trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C. Phía Bắc khu vực có gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3.Khu vực Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Gió Đông Bắc đến Đông. Trong mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 25-27 độ C vào ban đêm và 34-36 độ C vào ban ngày. Gió nhẹ./.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều khu vực có mưa dông về chiều tối và đêm Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối 2-3/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.