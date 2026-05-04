Chiều tối 4/5, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và tối 4/5, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-25mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

"Các khu vực nêu trên đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Mưa đá là hiện tượng có quy mô rất nhỏ thường đi kèm với các trận dông mạnh trong giai đoạn chuyển mùa. Mưa đá thường đi kèm những dấu hiệu khá đặc trưng mà người dân có thể chủ động nhận biết, như bầu trời xuất hiện mây dông phát triển mạnh, không khí chuyển từ oi nóng sang mát lạnh rất nhanh, gió giật mạnh, mưa rào lớn kèm theo sấm sét. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, người dân nên nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh ở ngoài trời hoặc dưới các cây lớn.

Người dân cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, trong giai đoạn chuyển mùa (tháng 5), khi quan sát thấy bầu trời tối sầm, các đám mây dông mạnh phát triển, đó là khi có nguy cơ xảy ra dông, lốc và mưa đá, người dân hạn chế ra ngoài đường, tìm nơi trú ẩn an toàn chờ qua cơn dông mới tiếp tục di chuyển, tránh đứng dưới cây to, cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm.

Khi có mưa đá, nên trú trong nhà, đóng kín cửa, tránh xa cửa kính để hạn chế bị vỡ gây thương tích.Đối với gió giật mạnh, cần gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn, không ở gần khu vực có nguy cơ sập đổ. Ngoài ra, người dân tắt các thiết bị điện khi có sét, hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm rủi ro bị sét đánh.

Ngày 4/5, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 4/5 có nơi trên 70mm như các trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 140,4mm, Vĩnh Linh (Quảng Trị) 71,2mm...

Trên biển, hiện ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7.

Dự báo, đêm 4/5 và ngày 5/5, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Ngày 5/5 gió hoạt động yếu dần, sóng cao 2,5-3,5m.

Ngoài ra, đêm 4/5 và ngày 5/5, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ đêm 5/5, gió trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục hoạt động yếu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trước tình hình trên, theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các tỉnh, thành phố khu vực ven biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

Dông lốc và mưa đá khiến 12 người bị thương, hàng nghìn nhà bị tốc mái Tính đến 9 giờ ngày 4/5, mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá xảy ra trên địa bàn các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội đã làm 12 người bị thương.