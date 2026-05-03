Philippines sơ tán hàng nghìn người do núi lửa Mayon phun trào

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, hàng nghìn người dân Philippines đã được sơ tán khỏi khu vực phía Nam thủ đô Manila sau khi núi lửa Mayon phun trào.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân không đi vào vùng nguy hiểm trong bán kính 6 km quanh miệng núi lửa.

Bộ Phúc lợi xã hội và Phát triển Philippines cho biết gần 1.500 gia đình hiện đang tạm trú tại các trung tâm sơ tán. Tro bụi núi lửa dày đặc đã bao phủ nhiều thị trấn tại tỉnh Albay từ ngày 2/5, gây gián đoạn giao thông.

Trong khi đó, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines đã nâng cảnh báo lên mức 3 trong thang 5 cấp. Cơ quan này cho biết đã ghi nhận các đợt phun dung nham ngắn hạn, đồng thời cảnh báo nguy cơ lở đất do hoạt động địa chất.

Trong báo cáo quan trắc ngày 3/5, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines cho biết hoạt động phun trào dung nham ở mức yếu và dòng khí-tro nóng trong khu vực nguy hiểm cố định.

Cơ quan này cũng ghi nhận 32 trận động đất núi lửa, trong đó có 25 đợt rung chấn kéo dài từ 2-15 phút; 284 lần đá rơi và 14 tín hiệu dòng khí-tro nóng. Hiện tượng phát sáng miệng núi lửa có thể quan sát bằng mắt thường. Ngoài ra, các dấu hiệu biến dạng địa hình cho thấy khu vực sườn Đông Bắc của núi lửa đang có hiện tượng phồng nhẹ.

Núi lửa Mayon là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất Đông Nam Á, nổi tiếng với hình dạng hình nón gần như hoàn hảo, thu hút đông đảo du khách mỗi năm./.

