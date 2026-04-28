Việt Nam tăng cường quan hệ song phương với các nước ASEAN và EU

Theo phóng viên TTXVN từ Brunei Darussalam, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU (AEMM) lần thứ 25, ngày 28/4 tại Bandar Seri Begawan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, cũng như tiếp xúc song phương với một số quan chức cấp cao của châu Âu.

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào, hai Bộ trưởng vui mừng đánh giá quan hệ hai bên thời gian qua tiếp tục có bước phát triển thực chất; nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ và cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trên các lĩnh vực, coi đây là định hướng xuyên suốt trong quan hệ song phương trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí nỗ lực hơn nữa để triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2026-2030; duy trì, chuẩn bị, tổ chức tốt các cơ chế hợp tác thường niên giữa hai Bộ Ngoại giao, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế; chuẩn bị chu đáo để có thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ngay từ đầu năm 2027.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp xúc song phương với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 25 (AEMM 25 )ở Brunei. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Hai bộ trưởng cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước liên quan trong các cơ chế hợp tác giữa Việt Nam-Lào-Campuchia, và chuẩn bị cho các hội nghị đa phương và tiểu vùng do Việt Nam đăng cai tổ chức trong năm 2026.

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, hai bộ trưởng đều nhấn mạnh coi trọng hàng đầu đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương, trao đổi các biện pháp cụ thể để chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan trong năm 2026, bao gồm các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao trong thời gian tới.

Hai bên cũng nhất trí sớm hoàn thiện và thông qua Chương trình hành động giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan thực chất và hiệu quả.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Lào và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn tại khu vực; đồng thời đề cao việc tăng cường đoàn kết và thống nhất nội khối, phối hợp lập trường và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Slovenia, bà Tanja Fajon. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Slovenia Tanja Fajon; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Petr Macinka; Bộ trưởng Ngoại giao Cyprus Constantinos Kombos; Bộ trưởng Ngoại giao Litva Kęstutis Budrys; Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Áo Josef Schellhorn; Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Florian Hahn; và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan Wladyslaw Teofil Bartoszewski.

Tại các cuộc tiếp xúc với các đối tác châu Âu, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, các mục tiêu và định hướng phát triển lớn của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam là đối tác tin cậy, sẵn sàng mở rộng hợp tác nhiều mặt với EU. Bộ trưởng đề nghị các đối tác tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác song phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Áo Josef Schellhorn. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các đối tác phối hợp cùng Việt Nam tạo bước phát triển mạnh mẽ, thực chất trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy 6 nước thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); đề nghị EU ghi nhận nỗ lực của Việt Nam, sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi "Danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế."

Trao đổi với Đại diện cấp cao EU, Bộ trưởng Lê Hoài Trung mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao thông qua các cơ chế ERASMUS+ và Horizon Europe.

Bộ trưởng đề nghị phía Séc tăng cường hợp tác du lịch thông qua đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực, hỗ trợ Việt Nam mở đường bay thẳng tới thủ đô Praha và tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

Về hợp tác với Áo, Bộ trưởng đề nghị hai bên sớm nối lại các kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ và tăng cường hợp tác văn hóa, âm nhạc.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Cyprus Constantinos Kombos. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia và Bộ trưởng Ngoại giao Cyprus, Bộ trưởng đề nghị sớm tổ chức Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận về hợp tác lao động, giáo dục và tránh đánh thuế hai lần.

Bộ trưởng đề nghị Litva hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo nhân lực công nghệ cao như công nghệ laser, sinh học, fintech, quản trị an ninh mạng, xây dựng và quản lý hệ thống lưới điện.

Bộ trưởng mong muốn Đức duy trì vị trí là đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, sớm tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Đức tại châu Á-Thái Bình Dương ở Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Florian Hahn. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan, Bộ trưởng đề nghị sớm công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số theo pháp luật nước sở tại, tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực hơn cho xã hội Ba Lan.

Các đối tác EU đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam, khẳng định coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên tại khu vực Đông Nam Á trong chiến lược của EU về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chia sẻ các đánh giá và đề xuất của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, các đối tác EU khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ chính trị-ngoại giao, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam.

Phía EU mong muốn tham gia các dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ xanh và phát triển bền vững của Việt Nam, đồng thời tranh thủ vai trò cầu nối của Việt Nam để mở rộng hơn nữa kết nối với ASEAN.

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas cho biết các nước EU quan tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam để tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Séc nhất trí hai bên cần sớm hoàn thiện Chương trình hành động triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược; thúc đẩy hợp tác lao động, thương mại và quốc phòng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Slovenia mong muốn đẩy mạnh hợp tác logistics, cảng biển; mở rộng hợp tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học vũ trụ.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania Kęstutis Budrys. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Litva bày tỏ quan tâm hợp tác hạ tầng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), AI, công nghệ cao, xuất nhập khẩu hàng nông sản và du lịch.

Bộ trưởng Ngoại giao Cyprus bày tỏ coi trọng và mong muốn tăng cường đầu tư trong lĩnh vực dược và hàng hải tại Việt Nam; tiếp nhận thêm lao động Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải.

Quốc vụ khanh Ngoại giao Đức bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Hạ Long, mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác trong các dự án tương tự tại Việt Nam.

Quốc vụ khanh Ngoại giao Áo nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2027, cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với các ứng cử của Áo trên các diễn đàn quốc tế, mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác về an ninh mạng ký tháng 10/2025.

Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung và các đối tác EU nhất trí cần sớm nâng tầm quan hệ hợp tác ASEAN-EU; thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn luật pháp quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Brunei Darussalam, cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao, đã đến thăm và trao tặng Tủ sách tiếng Việt cho Đại học Quốc gia Brunei (UBD). Đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc trong việc vun đắp giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đồng thời góp phần cụ thể hóa Kế hoạch hành động Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei Darussalam giai đoạn 2023-2027.

Phó Hiệu trưởng UBD, Tiến sỹ Hazri Kifle cùng các giảng viên, sinh viên khoa tiếng Việt dành tình cảm trọng thị chào đón Bộ trưởng Lê Hoài Trung, trân trọng mời Bộ trưởng tham quan khu trưng bày poster và dự giờ thuyết trình của lớp tiếng Việt trình độ 6.

Phát biểu với nhà trường và dành thời gian hỏi đáp với sinh viên, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh ngôn ngữ là nhịp cầu tri thức và là chìa khóa mở ra cánh cửa khám phá văn hóa, lịch sử của mỗi dân tộc.

Bộ trưởng bày tỏ niềm xúc động khi biết tiếng Việt hiện là ngoại ngữ duy nhất của khối ASEAN được giảng dạy tại UBD và là một trong 8 ngoại ngữ tự chọn tại trường.

Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng trao tặng bằng khen cho Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa để ghi nhận những đóng góp tâm huyết của ông trong việc truyền bá ngôn ngữ dân tộc tại đây.

Hướng tới tương lai, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên nghiên cứu khả năng phát triển chương trình này thành chuyên ngành Việt Nam học hoặc các nghiên cứu chuyên sâu về Việt Nam.

Bộ trưởng cũng khuyến khích việc trao đổi giảng viên, sinh viên và duy trì thường niên các hoạt động như Ngày Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Việt Nam, thông qua các cơ quan chức năng, sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng UBD trong việc cung cấp học liệu, điều phối chuyên gia và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Chương trình tiếng Việt tại UBD đã được triển khai từ năm 2022 và luôn thu hút lượng sinh viên ổn định từ 60-90 em mỗi học kỳ.

Để tạo sức hút cho lớp học, các giảng viên đã áp dụng phương pháp giao tiếp tương tác qua các hoạt động thực tế như tổ chức lớp nấu ăn, tái hiện tình huống nhà hàng, học số đếm qua việc tiêu tiền thật (VND) hay dạy kỹ thuật thủ công mỹ nghệ và giới thiệu tranh Đông Hồ.

Những phương pháp này không chỉ giúp sinh viên có động lực sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp thực tế mà còn khơi gợi sự quan tâm của các em đối với việc du lịch, thực tập và làm việc cho các doanh nghiệp Brunei-Việt Nam sau khi ra trường./.

