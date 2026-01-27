EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Theo Đại sứ Seam, trong giai đoạn hiện nay, EU sẽ tập trung vào các hiệp định thương mại song phương giữa khối này với các nước ASEAN và xem đó như những bước đệm để hướng tới một thỏa thuận khu vực.

Đến nay, EU đã ký hiệp định thương mại tự do hiện hành với Singapore và Việt Nam, trong khi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) giữa EU và Indonesia hiện vẫn đang chờ phê chuẩn tại nghị viện các bên liên quan.

Theo Đại sứ Seam, CEPA còn phải trải qua một số thủ tục pháp lý trước khi hàng hóa xuất khẩu của Indonesia được hưởng ưu đãi miễn thuế, dự kiến sớm nhất vào đầu năm tới.

Bên cạnh đó, EU cũng đang tiến hành đàm phán các hiệp định thương mại tương tự với Thái Lan, Philippines và Malaysia. Đại sứ Seam nhắc lại cam kết của Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra sẽ được hoàn tất vào năm 2027.

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN tại Jakarta về những ảnh hưởng từ chính sách thương mại của Mỹ, đặc biệt dưới thời Tổng thống Donald Trump, Đại sứ Seam nhận định các biến động này đã tạo ra không gian thuận lợi hơn cho EU trong việc tăng cường quan hệ với ASEAN.

Theo Đại sứ Seam, ASEAN đang nỗ lực duy trì sự cân bằng trước những thay đổi trong lập trường của Mỹ. Khối này không muốn phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, vì vậy việc tìm kiếm và mở rộng quan hệ với các đối tác khác, trong đó có EU, là tất yếu.

Theo số liệu của EU, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa giữa EU và ASEAN đạt 258,8 tỷ euro (tương đương khoảng 307,5 tỷ USD) vào năm 2024. Trong đó, EU xuất khẩu 94,3 tỷ euro và nhập khẩu 164,5 tỷ euro hàng hóa từ ASEAN. Thương mại dịch vụ giữa hai bên đạt 132,1 tỷ euro vào năm 2023.

Tại Indonesia, kỳ vọng vào CEPA với EU đang ở mức cao. Kim ngạch thương mại song phương Indonesia-EU đạt khoảng 30,4 tỷ USD trong năm 2024. Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto ước tính con số này có thể tăng gấp 2,5 lần trong vòng 4-5 năm sau khi CEPA có hiệu lực.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani nhận định thỏa thuận này sẽ mang lại “lợi ích lớn cho nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế” của nước này./.

