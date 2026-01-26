Khẩn trương mở cửa biển Lý Hòa, khơi thông dòng chảy cứu sản xuất

Chiều 26/1, ông Võ Hải Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, những ngày đầu năm 2026, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, biển động mạnh, sóng lớn đã gây bồi lấp hoàn toàn cửa sông Lý Hòa đổ ra biển, khiến dòng nước trong sông không thể thoát ra ngoài.

Việc cửa biển Lý Hòa bị bồi lấp trong những ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế của địa phương. Toàn xã hiện có 315 tàu cá, trong đó 212 tàu có chiều dài từ 6–12m và 103 tàu dưới 6m, đều không thể ra khơi khai thác thủy sản.

Không chỉ vậy, do cửa biển bị bồi lấp, khu vực thượng lưu sông Lý Hòa không tiêu thoát được nước, gây ngập úng khoảng 50 ha lúa vụ Đông Xuân 2025–2026 và khoảng 20 ha diện tích chưa thể gieo trồng.

Bên cạnh đó, khoảng 200 ha nuôi trồng thủy sản nước lợ đang đứng trước nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng do nguồn nước không được lưu thông.

Theo ông Võ Hải Quân, tình trạng bồi lấp cửa biển Lý Hòa không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân xã Đông Trạch mà còn tác động đến kinh tế các xã thượng nguồn sông Lý Hòa như Hoàn Lão và Bố Trạch, nơi hiện cũng có nhiều diện tích lúa vụ Đông Xuân đang bị ngập úng.

Trước mắt, để khơi thông dòng chảy sông Lý Hòa, Ủy ban Nhân dân xã Đông Trạch đã huy động 6 máy đào, làm việc liên tục 24/24 giờ từ ngày 24/1, nạo vét hàng nghìn mét khối đất cát, tạo một cửa biển tạm dài khoảng 100m, rộng 50m.

Để bảo đảm tàu cá ra vào thuận lợi, kịp thời tiêu úng cho sản xuất vụ Đông Xuân, đồng thời cấp nước cho khu nuôi trồng thủy sản tập trung, Ủy ban Nhân dân xã Đông Trạch đã có báo cáo khẩn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và các sở, ngành liên quan, đề nghị kiểm tra hiện trạng cửa biển Lý Hòa, đánh giá nguyên nhân, đề xuất giải pháp lâu dài; đồng thời bố trí kinh phí xây dựng hệ thống kè bờ hữu cửa sông và cống tháo lũ kết hợp thông thuyền tại cửa biển Lý Hòa, nhằm ổn định sản xuất và phát triển kinh tế cho người dân địa phương./.

Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Siết chặt trách nhiệm, xử lý dứt điểm vi phạm Việc tiếp tục siết chặt công tác chống khai thác IUU thể hiện quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện các cam kết quốc tế, tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.