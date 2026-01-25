Chính quyền Tổng thống Donald Trump rót 1,6 tỷ USD vào lĩnh vực đất hiếm

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch rót 1,6 tỷ USD vào một công ty chuyên về đất hiếm của Mỹ, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất của Mỹ vào lĩnh vực này, trong nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm can thiệp vào ngành công nghiệp tư nhân để đảm bảo nguồn cung các loại khoáng sản then chốt.

Theo những nguồn tin thân cận, Chính phủ Mỹ sẽ nhận 10% quyền sở hữu tại tập đoàn khai khoáng USA Rare Earth, một đơn vị khai thác khoáng sản có trụ sở tại Oklahoma đã niêm yết trên thị trường chứng khoán và đang kiểm soát các mỏ đất hiếm nặng quan trọng tại Mỹ.

Dự kiến, khoản đầu tư từ chính phủ và một thỏa thuận huy động vốn tư nhân riêng biệt trị giá 1 tỷ USD sẽ được công bố ngày 26/1.

Một nguồn tin tiết lộ rằng chính phủ sẽ nhận được 16,1 triệu cổ phiếu tại tập đoàn khai khoáng USA Rare Earth cùng quyền ưu tiên mua thêm 17,6 triệu cổ phiếu khác, cả hai đều ở mức giá 17,17 USD.

Tập đoàn khai khoáng USA Rare Earth cũng sẽ nhận được 1,3 tỷ USD theo hình thức khoản vay có tài sản đảm bảo với lãi suất thị trường từ chính phủ. Nguồn tiền này được trích từ một quỹ tài chính dành cho Bộ Thương mại Mỹ trong khuôn khổ Đạo luật Chip và Khoa học được thông qua vào năm 2022.

Hiện USA Rare Earth và Bộ Thương mại Mỹ đều từ chối bình luận về giao dịch trên. Tuy nhiên, một quan chức thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ đang tập trung vào việc đưa hoạt động khai thác các khoáng sản thiết yếu và chiến lược quan trọng đối với chuỗi cung ứng chip và an ninh quốc gia Mỹ về sản xuất trong nước.

Thông tin về thỏa thuận trên là minh chứng mới nhất cho những nỗ lực của chính quyền ông Donald Trump trong việc can thiệp vào các khu vực tư nhân sau khi nắm giữ 10% cổ phần tại tập đoàn sản xuất chip Intel và đàm phán thỏa thuận sở hữu quyền kiểm soát đặc biệt tại tập đoàn thép US Steel.

Tập đoàn khai khoáng USA Rare Earth, hiện có tổng giá trị thị trường là 3,7 tỷ USD, đang triển khai một mỏ khai thác khổng lồ tại Sierra Blanca, bang Texas, nơi công ty khẳng định có chứa 15 trên tổng số 17 nguyên tố đất hiếm cần thiết để sản xuất điện thoại di động, tên lửa và máy bay chiến đấu. Công ty cũng lên kế hoạch mở một cơ sở sản xuất nam châm tại Stillwater, bang Oklahoma. Giá cổ phiếu của tập đoàn khai khoáng USA Rare Earth đã tăng hơn gấp đôi trong năm nay, nhờ mức tăng 40% chỉ riêng trong tuần này.

Năm ngoái, chính quyền của ông Trump đã đầu tư vào ít nhất sáu công ty khoáng sản, bao gồm công ty khai thác khoáng sản MP Materials, công ty khai thác khoáng sản Trilogy Metals và công ty khai thác khoáng sản Lithium Americas./.

