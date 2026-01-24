Bộ Công Thương rà soát lần thứ nhất chống bán phá giá cáp thép dự ứng lực

Bộ Công Thương cho biết vừa quyết định rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm cáp thép dự ứng lực có xuất xứ từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc (Mã vụ việc AR01.AD17).

Theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 86/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại “Định kỳ hàng năm trong bốn năm đầu tiên kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp chính thức có hiệu lực hoặc quyết định gia hạn biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp có hiệu lực, bên yêu cầu rà soát có quyền nộp hồ sơ yêu cầu rà soát.”

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã nhận được hồ sơ của doanh nghiệp sản xuất tại Trung Quốc đề nghị rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với doanh nghiệp này.

Trên cơ sở xem xét hồ sơ do bên yêu cầu rà soát nộp theo đúng quy định của pháp luật, ngày 21 tháng 1 năm 2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 150/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm cáp thép dự ứng lực có xuất xứ từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc (mã vụ việc AR01.AD17).

Để đảm bảo lợi ích cho tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký bên liên quan theo mẫu Đơn đăng ký bên liên quan và gửi tới Cơ quan điều tra thông qua Hệ thống tiếp nhận hồ sơ phòng vệ thương mại trực tuyến (TRAV ONLINE) tại địa chỉ: https://online.trav.gov.vn trong thời hạn sáu mươi (60) ngày làm việc kể từ ngày Quyết định ban hành kèm theo Thông báo này có hiệu lực.

Đồng thời, Đơn đăng ký bên liên quan có thể được gửi tới Cơ quan điều tra theo một trong hai phương thức là bưu điện hoặc thư điện tử. Hạn cuối để đăng ký bên liên quan là ngày 22/4/2026. Thông tin liên hệ Cục Phòng vệ thương mại địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Hà Nội, Việt Nam./.

