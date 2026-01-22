Thailand Week 2026: Hơn 100 doanh nghiệp mang đến các sản phẩm chất lượng cao

Ngày 22/1, Tuần lễ Sản Phẩm Thái Lan 2026 “Thailand Week 2026” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế (I.C.E. Hà Nội).

Sự kiện do Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế (DITP), Bộ Thương mại Thái Lan phối hợp với Văn phòng Thương mại, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội và Công ty Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad tổ chức, nhằm giới thiệu các sản phẩm chất lượng cao của Thái Lan, đồng thời thúc đẩy kết nối giao thương, mở rộng hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước.

Sự kiện quy tụ hơn 100 doanh nghiệp Thái Lan và Việt Nam, với khoảng 120-125 gian hàng, trưng bày nhiều nhóm sản phẩm chủ lực như thực phẩm và đồ uống, sản phẩm mẹ và bé, sức khỏe và làm đẹp, sản phẩm cho thú cưng, trang sức, thời trang, đồ gia dụng và dịch vụ du lịch. Đây đều là các sản phẩm Thái Lan chất lượng cao đã qua tuyển chọn kỹ càng để giới thiệu tại sự kiện.

Khách tham quan tại Tuần lễ Sản Phẩm Thái Lan 2026 sẽ được trải nghiệm nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, các hoạt động xúc tiến sôi nổi cùng với chương trình rút thăm may mắn hàng ngày với vô số các sản phẩm chất lượng của Thái. Ngoài ra, những người tham gia cũng sẽ có dịp thưởng thức ẩm thực Thái Lan chuẩn vị được chế biến bởi các nhà hàng đạt chứng nhận Thai SELECT.

Đặc biệt, Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2026 còn chú trọng tăng cường kết nối B2B và B2C thông qua việc tạo cầu nối trực tiếp giữa các nhà cung cấp Thái Lan và người mua tại Việt Nam, hỗ trợ mở rộng cơ hội tìm nguồn hàng mới và góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại bền vững, lâu dài giữa hai nước.

Người dân trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm tại Thailand Week 2026. (Ảnh: Minh Vũ/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tô Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) nhấn mạnh Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong khu vực. Kim ngạch thương mại song phương giai đoạn gần đây duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đạt hơn 22 tỷ USD vào năm 2025 - mức cao nhất từ trước tới nay. Thái Lan cũng tiếp tục nằm trong nhóm 10 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với các dự án tập trung vào công nghiệp, sản xuất, năng lượng, nông nghiệp và dịch vụ.

“Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2026 là một trong những hoạt động hợp tác xúc tiến thương mại và đầu tư có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa hai nước,” ông Tô Ngọc Sơn khẳng định

Bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam cho biết việc đưa Thailand Week trở lại Hà Nội sau 5 năm gián đoạn mang ý nghĩa đặc biệt, bởi Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Việt Nam, đồng thời là một trong những thị trường tiêu dùng năng động nhất cả nước. Với hệ thống hạ tầng kết nối thuận lợi, quy mô kinh tế lớn và sức mua ngày càng tăng, Hà Nội được xem là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Thái Lan tiếp cận sâu hơn thị trường Việt Nam.

Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam nhấn mạnh Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2026 không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, mà còn là một trong những sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam trong năm 2026 (1976-2026).

Thông qua các chương trình giao thương, triển lãm và giao lưu văn hóa, ban tổ chức kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2026 “Thailand Week 2026” sẽ diễn ra đến hết ngày 25/1./.

Hơn 170 doanh nghiệp Việt Nam ghi dấu ấn tại hội chợ thực phẩm-đồ uống Thái Lan Tham gia hội chợ năm nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã giới thiệu những sản phẩm thực phẩm-đồ uống mới đặc sắc thu hút đông khách tham quan lẫn các khách mua hàng quốc tế.