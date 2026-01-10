Hội chợ Mùa Xuân "Kết nối thịnh vượng, đón xuân huy hoàng" sẽ khai mạc ngày 2/2

Bộ Công Thương vừa chính thức công bố kế hoạch tổ chức Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026 thông qua Công văn số 146/BCT-XTTM. Theo đó, Hội chợ sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 2/2 đến ngày 8/2, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) Kim Quy, Đông Anh, Hà Nội.

Sự kiện được xem là hoạt động xúc tiến thương mại, văn hóa và du lịch có quy mô lớn nhất mở đầu cho năm mới Bính Ngọ, hứa hẹn tạo ra một không gian giao thương sôi động và một điểm đến trải nghiệm Tết cổ truyền đặc sắc cho người dân cả nước.

Với chủ đề xuyên suốt “Kết nối thịnh vượng-Đón xuân huy hoàng”, sự kiện không chỉ là một hội chợ mua sắm Tết đơn thuần mà còn được định hướng trở thành một lễ hội văn hóa, du lịch và công nghiệp tầm cỡ quốc gia. Toàn bộ không gian rộng lớn của Trung tâm Triển lãm Kim Quy, với diện tích trong nhà hơn 100.000 m² và hệ thống sân ngoài trời, sẽ được quy hoạch đồng bộ để tổ chức sự kiện.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối ngày 2/2 và Lễ bế mạc vào tối ngày 8/2, với các hoạt động giao thương, trình diễn văn hóa, quảng bá sản phẩm diễn ra liên tục từ 9h đến 21h hàng ngày.

Điểm nhấn đặc biệt của Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026 là cấu trúc không gian được chia thành 9 phân khu chuyên đề, tạo nên một bức tranh tổng thể đa dạng về kinh tế, văn hóa và bản sắc các vùng miền Việt Nam.

Không gian chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh giữ vị trí trung tâm, phân khu này sẽ trưng bày toàn diện các thành tựu về kinh tế, công nghiệp, thương mại, tài chính, và đổi mới sáng tạo của đầu tàu kinh tế cả nước. Du khách cũng sẽ được thưởng thức các hoạt động nghệ thuật và lễ hội Tết phương Nam đặc trưng.

Sơ đồ các phân khu tại Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026.

Phân khu “Du xuân quê hương-Sản vật bốn phương” tái hiện không khí các vùng miền, phân khu này là nơi các tỉnh, thành phố giới thiệu sản vật tiêu biểu, các dự án xúc tiến thương mại - đầu tư và các điểm đến văn hóa hấp dẫn.

Phân khu “Nông sản Việt-Lan tỏa sắc xuân” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì sẽ là sân khấu lớn cho các sản phẩm OCOP, nông sản có chỉ dẫn địa lý, và các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn.

“Xuân Thịnh vượng” dưới sự chủ trì của Bộ Công Thương, phân khu quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, thương mại và các ngành hàng thiết yếu phục vụ Tết.

Triển lãm chuỗi giá trị VIVC 2026 với chủ đề “From Materials to Markets”, triển lãm này kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ nguyên liệu, thiết kế, sản xuất đến phân phối trong các ngành dệt may, da giày, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ.

“Tết Sum vầy” của Hà Nội tái hiện không gian văn hóa Tết cổ truyền của người Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ qua các sản phẩm làng nghề, nghệ thuật dân gian, thư pháp, và ẩm thực ngày Tết.

Phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ mang đến không gian “Sắc Xuân Việt” của 12 ngành công nghiệp văn hóa, thương mại hóa các sản phẩm từ thời trang, nghệ thuật biểu diễn đến phim ảnh và trò chơi dân gian.

Hội chợ Hoa Xuân “Sắc Xuân Việt” là khu vực ngoài trời Sân Đông sẽ là một thế giới rực rỡ của hoa, cây cảnh, bonsai và các vật phẩm trang trí Tết truyền thống.

Khu ẩm thực “Vị Xuân gắn kết” diễn ra tại Sân Nam, du khách sẽ được trải nghiệm một hành trình ẩm thực phong phú với các món ăn đặc trưng ngày Tết và các món ăn đường phố hấp dẫn.

Nhằm khuyến khích sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, Bộ Công Thương đang trình duyệt cơ chế hỗ trợ chi phí trưng bày. Cụ thể, mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc tổ chức xúc tiến thương mại sẽ được hỗ trợ miễn phí một gian hàng tiêu chuẩn 9 m² (hoặc 18 m² đất trống). Riêng nhóm ngành đồ gỗ, nội thất được hỗ trợ lên đến 36 m².

Doanh nghiệp tham gia cần đặt cọc 3 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn. Khoản đặt cọc này sẽ được hoàn trả hoặc thanh quyết toán sau khi sự kiện kết thúc, trừ trường hợp doanh nghiệp tự ý rút lui sau ngày 15/1/2026 hoặc không tuân thủ quy định.

Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký là ngày 12/1/2026. Riêng phân khu “Sắc Xuân Việt” nhận đăng ký đến ngày 15/1/2026. Ban tổ chức sẽ ưu tiên các đơn vị đăng ký sớm và có hồ sơ chất lượng, sản phẩm uy tín và năng lực tổ chức gian hàng tốt./.

