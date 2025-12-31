Bộ Công Thương làm việc với UBND TP.Hồ Chí Minh triển khai Hội chợ Mùa Xuân

Ngày 31/12, Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với đoàn công tác Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Hội chợ Quốc gia lần thứ 2-Mùa Xuân 2026.

Sự kiện được tổ chức tiếp sau thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 nhằm phát huy hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường xuất khẩu và quảng bá thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Vũ Bá Phú-Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết: Ngay sau khi Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-năm 2025 kết thúc, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng đề án chuỗi hội chợ quốc gia theo bốn mùa: Xuân-Hạ-Thu-Đông.

Đây là mô hình chưa từng có tiền lệ trong hệ thống pháp lý hiện hành, bởi các văn bản quy phạm mới chỉ đề cập đến hội chợ xúc tiến xuất khẩu hoặc hội chợ chuyên ngành, chưa có khái niệm “hội chợ quốc gia” với quy mô tổng hợp, đa lĩnh vực và có sự tham gia sâu của các đối tác quốc tế. Chính vì vậy, quá trình xây dựng đề án gặp không ít khó khăn về cơ chế.

Ông Phú cho biết, ban soạn thảo đã phải báo cáo, giải trình nhiều lần để làm rõ ý nghĩa đặc thù của mô hình này: không chỉ phục vụ thương mại, mà còn quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, môi trường đầu tư và năng lực sản xuất của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

"Trên cơ sở đó, Văn phòng Chính phủ thống nhất trước mắt thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hội chợ quốc gia, do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn làm Trưởng ban, tạo khung pháp lý và điều hành cho việc triển khai. Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo được ban hành ngày 24/12, mở đường cho việc phê duyệt đề án và triển khai Hội chợ Quốc gia lần thứ 2-Mùa Xuân 2026 đầu tiên vào đầu tháng 2" - ông Vũ Bá Phú nói.

Ông Vũ Bá Phú-Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương). (Ảnh: báo Công thương)

Theo thiết kế tổng thể, Hội chợ Quốc gia lần thứ 2-Mùa Xuân 2026 (Hội chợ Mùa Xuân 2026) được quy hoạch trên diện tích khoảng 130.000 m²; trong đó, các khu chức năng được bố trí theo vòng tròn, tạo dòng trải nghiệm liên tục cho khách tham quan. Mỗi hội chợ trong chuỗi bốn mùa đều mang tính chất tổng hợp, song đồng thời có một triển lãm quốc tế chuyên ngành làm điểm nhấn.

Với Hội chợ Mùa Xuân 2026, triển lãm chuyên ngành quốc tế được lựa chọn là chuỗi giá trị dệt may-da giày-đồ gỗ. Đây là những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam nhưng đang chịu áp lực lớn từ các yêu cầu về xuất xứ hàng hóa, đặc biệt trong bối cảnh các thị trường lớn như Hoa Kỳ siết chặt quy định thuế đối ứng.

Vì vậy, việc mời các nhà cung cấp nguyên phụ liệu quốc tế đến tham gia triển lãm không chỉ phục vụ xuất khẩu, mà còn giúp doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào một thị trường, từ đó nâng cao khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ.

Triển lãm chuyên ngành dự kiến bố trí khoảng 600-700 gian hàng tiêu chuẩn, hoạt động hoàn toàn theo mô hình B2B, song hành với các diễn đàn, hội nghị kết nối kinh doanh, hội thảo chuyên sâu do Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức.

Một trong những nội dung được ông Phú đặc biệt nhấn mạnh là việc đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố chủ điểm của Hội chợ Mùa Xuân năm nay. Bởi theo ông Vũ Bá Phú, khi nhắc đến Thành phố Hồ Chí Minh, luôn gắn với hình ảnh một “Thành phố mùa xuân” năng động, cởi mở, tràn đầy sức sống.

Theo đó, không gian dành cho Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích khoảng 6.000-6.500 m², được định hướng không chia nhỏ thành các gian hàng thương mại, mà thiết kế như một không gian trải nghiệm tổng thể.

Tại đây, Thành phố sẽ giới thiệu các thông tin, hình ảnh, thành tựu tiêu biểu về thương mại, dịch vụ, công nghiệp, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư và phát triển đô thị.

Ông Phú cho rằng, bài học từ Hội chợ Mùa Thu cho thấy, không gian chủ điểm cần tránh sa đà vào trưng bày sản phẩm theo kiểu “chợ làng nghề,” mà phải thể hiện được tầm vóc, vị thế và định hướng phát triển hiện đại của địa phương.

Hội chợ mùa Thu 2025 thu hút đông đảo người dân và du khách mua sắm và tham quan. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

“Với Thành phố Hồ Chí Minh, đây phải là một ‘Expo thu nhỏ,’ nơi khách quốc tế nhìn vào có thể hình dung rõ ràng về một trung tâm kinh tế, thương mại và sáng tạo của khu vực,” ông Phú nhấn mạnh.

Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là quỹ thời gian chuẩn bị rất gấp, chỉ còn khoảng một tháng thực tế để triển khai, trong khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch và các hoạt động tổng kết cuối năm của Chính phủ diễn ra dày đặc. Bên cạnh đó, cơ chế tài chính cho các bộ, ngành tham gia vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Dù vậy, ông Phú đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của Thành phố Hồ Chí Minh. Việc thành phố sớm họp bàn, phân công nhiệm vụ, xác định đầu mối phối hợp cho thấy sự sẵn sàng và trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Quan trọng nhất là sự phối hợp chặt chẽ, làm việc liên tục, cập nhật hàng ngày giữa Ban tổ chức và các địa phương, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò thành phố chủ điểm để Hội chợ Mùa Xuân mới thực sự tạo được dấu ấn.

Là địa phương được đề xuất là chủ đề cho Hội chợ Mùa Xuân 2026, chia sẻ về việc chuẩn bị cho hội chợ, ông Trần Phú Lữ-Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh được lựa chọn là địa phương chủ đề của hội chợ, vì vậy Thành phố rất mong muốn có một không gian giới thiệu toàn diện về một Thành phố Hồ Chí Minh mới, một đô thị đang hướng tới quy mô phát triển lớn hơn sau quá trình hợp nhất, liên kết không gian phát triển với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. Từ đó hình thành một trung tâm kinh tế năng động, đóng vai trò là siêu đô thị phát triển của khu vực phía Nam và cả nước.

"Thông qua không gian triển lãm tại Hội chợ Mùa Xuân lần này, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ mang đến những sắc màu phương Nam đặc trưng, phản ánh rõ nét bản sắc văn hóa, tinh thần cởi mở, năng động và khát vọng phát triển mạnh mẽ của thành phố. Chúng tôi mong muốn du khách, đặc biệt là khách quốc tế, không chỉ hiểu hơn về tiềm năng, thế mạnh kinh tế của TP. Hồ Chí Minh mà còn cảm nhận được tầm nhìn, định hướng phát triển trong giai đoạn mới," ông Trần Phú Lữ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất kỳ vọng khách tham quan sẽ được trực tiếp trải nghiệm không khí Tết phương Nam một nét văn hóa mang màu sắc riêng, sôi động, tươi mới, gắn với tinh thần sáng tạo và hội nhập.

Trong không gian tổng thể, Thành phố sẽ chú trọng đầu tư trang trí, xây dựng các điểm nhấn, đặc biệt là những khu vực trải nghiệm Tết, nhằm tạo ấn tượng và cảm xúc cho người tham quan.

Hội chợ Mùa Xuân không chỉ mở đầu cho chuỗi hội chợ quốc gia năm 2026, mà còn là động lực quan trọng cho mô hình xúc tiến thương mại-văn hóa-đầu tư tích hợp.

Với tầm nhìn chiến lược và sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ hội chợ quốc tế của Việt Nam, góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới./.

