Tỷ phú Musk cảnh báo rủi ro với bạc khi Trung Quốc siết xuất khẩu kim loại quý này

Giám đốc điều hành (CEO) Tesla, Elon Musk vừa lên tiếng cảnh báo về đà tăng mạnh của giá bạc, trong bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị áp dụng các biện pháp kiểm soát mới đối với hoạt động xuất khẩu kim loại quý này - động thái có thể gây tác động tới nhiều ngành công nghiệp then chốt.

Phản hồi một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Musk cho biết Trung Quốc sẽ bắt đầu yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu bạc phải có giấy phép của chính phủ kể từ ngày 1/1/2026. “Điều này không tốt. Bạc là nguyên liệu thiết yếu trong nhiều quy trình sản xuất công nghiệp,” CEO Tesla nhận định.

Giá bạc đã tăng vọt lên các mức cao kỷ lục trong năm nay, sau khi được Chính phủ Mỹ xếp vào danh sách khoáng sản quan trọng, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thắt chặt và nhu cầu từ cả khu vực sản xuất lẫn giới đầu tư cùng gia tăng. Bạc hiện được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ điện tử, y tế cho tới năng lượng tái tạo.

Tính đến ngày 29/12, giá bạc đã tăng hơn 142%, sau khi khởi đầu năm ở mức dưới 30 USD/ounce. Cùng với đó, iShares Silver Trust - quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới - cũng ghi nhận mức tăng tương ứng, phản ánh dòng tiền mạnh mẽ đổ vào kim loại này.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá bạc giao ngay có thời điểm chạm đỉnh lịch sử 83,62 USD/ounce, trước khi điều chỉnh về quanh mức 75,32 USD/ounce.

Theo ông Ricardo Evangelista, chuyên gia phân tích tại ActivTrades, nhịp điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời của giới giao dịch khi năm tài chính sắp khép lại. Bên cạnh đó, những tín hiệu lạc quan ban đầu từ chính quyền Mỹ liên quan đến tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình tại Ukraine cũng tạo ra lực cản nhẹ đối với giá kim loại quý.

Ở góc độ trung hạn, ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho rằng việc giá bạc hạ nhiệt từ các mức “cao đột biến” mang tính kỹ thuật nhiều hơn là thay đổi xu hướng.

Theo ông, các yếu tố nền tảng như hạn chế nguồn cung vẫn còn nguyên, và triển vọng của thị trường bạc bước sang năm 2026 vẫn được đánh giá tích cực.

Không chỉ tác động tới thị trường hàng hóa, đà tăng của các kim loại quý như bạc và vàng còn đang góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ. Nhóm cổ phiếu khai khoáng đã trở thành một trong những động lực giúp chỉ số S&P 500 liên tục lập các đỉnh cao mới khi năm 2025 dần khép lại.

Theo ông Chris Larkin, Giám đốc điều hành mảng giao dịch và đầu tư tại E*Trade (Morgan Stanley), các cổ phiếu khai khoáng thời gian qua đã bám sát đà tăng kỷ lục của giá kim loại. Nếu vàng và bạc khép lại năm 2025 ở các mức cao lịch sử, S&P 500 cũng sẽ có thêm cơ sở để đạt được kết quả tương tự./.

