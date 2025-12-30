Giá vàng ngày 30/12: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thị trường châu Á giảm dần sau khi đạt mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây.

Chuyên gia phân tích thị trường Tim Waterer tại tại KCM Trade cho biết hoạt động chốt lời và các cuộc đàm phán tích cực giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng đã khiến vàng và bạc chịu áp lực.

Giá vàng đã tăng 72% từ đầu năm đến nay, phá vỡ nhiều kỷ lục. Các yếu tố hỗ trợ giá vàng bao gồm kỳ vọng vào các đợt cắt giảm lãi suất của Mỹ, căng thẳng địa chính trị, nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và sự gia tăng đầu tư vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

Chuyên gia Tim Waterer cũng cho biết mức giá 5.000 USD/ounce là mục tiêu khả thi cho vàng trong năm 2026, nếu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục chính sách ôn hòa. Giá bạc có thể tiếp tục tăng trong năm 2026, khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào hai đợt giảm lãi suất của Mỹ, trong khi nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ và sự thiếu hụt nguồn cung có thể đưa giá bạc tiến tới mốc 100 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 30/12, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 152,20-154,20 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 30/12:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: