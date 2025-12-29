Giá hàng hóa toàn cầu đứng trước nguy cơ chạm đáy mới trong năm 2026

Kể từ năm 2020, thị trường hàng hóa toàn cầu đã liên tục ở trong trạng thái “hưng phấn cao độ,” khi liên tục “va” phải các chuỗi cú sốc nối tiếp nhau - từ đại dịch COVID-19, các quyết sách khó lường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho tới xung đột địa chính trị và các biện pháp trừng phạt thương mại - làm đảo lộn cán cân cung-cầu.

Tuy nhiên, bước sang năm 2026, một giai đoạn “hạ nhiệt” trên diện rộng nhiều khả năng sẽ diễn ra.

Theo các nhà phân tích, từng nhóm hàng hóa sẽ có sự phân hóa rõ rệt và rơi vào ba kịch bản khác nhau.

Nhiên liệu và lương thực: Nguồn cung dư thừa gây áp lực giảm giá kéo dài

Nhóm đầu tiên bao gồm nhiên liệu và lương thực. Đây là những mặt hàng được dự báo duy trì nhu cầu ở mức yếu.

Các rào cản thuế quan của Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục làm suy giảm tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, kết hợp với những khó khăn kéo dài của nền kinh tế Trung Quốc hiện chưa cho thấy có dấu hiệu chấm dứt.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung lại tỏ ra dồi dào. Sản lượng khí tự nhiên đang đạt mức cao kỷ lục, nhờ các dự án mới hoàn thành tại Mỹ, Qatar và nhiều quốc gia khác, trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến những mùa Đông khắc nghiệt ngày càng ít xảy ra.

Trong lĩnh vực nông sản, các vụ mùa lúa mì, ngô và đậu tương bội thu trong năm 2025 đã khiến tồn kho toàn cầu tăng mạnh.

Cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, ngoài khơi bờ biển Iran. (Ảnh: Getty Images/ TTXVN)

Dầu thô là ví dụ tiêu biểu nhất cho nhóm hàng hóa này. Trừ khi Mỹ thực thi đầy đủ một lệnh phong tỏa dầu mỏ đối với Nga - kịch bản được đánh giá là khó xảy ra do ông Trump có động lực giữ giá nhiên liệu ở mức thấp trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, nếu không thị trường dầu mỏ nhiều khả năng sẽ dư cung, khi các quốc gia vùng Vịnh tiếp tục khôi phục một phần sản lượng đã cắt giảm trong những năm gần đây.

Câu hỏi đặt ra với các mặt hàng đang chịu áp lực giảm giá là liệu chúng có thể rẻ đến mức đủ hấp dẫn để kích hoạt làn sóng “săn hàng giá rẻ,” qua đó kéo nhu cầu phục hồi trở lại hay không.

Kim loại quý: Vàng tiếp tục là “tài sản trú ẩn an toàn”

Nhóm thứ hai là các hàng hóa đang có nhu cầu rất cao, trong đó vàng giữ vai trò chủ đạo. Nhu cầu đối với kim loại quý này đã tăng vọt trong bối cảnh bất ổn chính trị, khủng hoảng địa chính trị, các cú sốc thương mại gia tăng, cùng với kỳ vọng Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Vàng miếng tại Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Sau khi vượt mốc 4.500 USD/ounce trong năm 2025, giá vàng được dự báo có thể giữ trên mốc này trong năm 2026, được hỗ trợ bởi những biến động chính trị bất ngờ, lạm phát cao tại Mỹ và tình trạng bất ổn lan rộng trên toàn cầu.

Cả nhà đầu tư cá nhân lẫn các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục gom mua vàng. Trong khi, bạc, một kim loại khác cũng đang có nhu cầu lớn, sẽ tiếp tục tỏa sáng.

Kim loại công nghiệp: "Thước đo" cho xu hướng giảm phát

Triển vọng của nhóm kim loại công nghiệp sẽ đóng vai trò quyết định việc thị trường hàng hóa nói chung có giữ được trạng thái ổn định hay rơi vào xu hướng giảm phát.

Dẫn dắt nhóm này là kim loại đồng, vốn được xem như “nhiệt kế” phản ánh sức khỏe của kinh tế toàn cầu.

Tháng 7/2025, giá đồng từng lập đỉnh lịch sử trên sàn hàng hóa lớn nhất của Mỹ, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 50% đối với đồng nhập khẩu. Giá sau đó hạ nhiệt khi ông Trump làm rõ thuế chỉ áp dụng với các sản phẩm từ đồng, không bao gồm nguyên liệu thô, rồi lại tăng trở lại trong bối cảnh lo ngại phạm vi áp thuế có thể bị mở rộng.

(Ảnh: /Bloomberg/Getty Images)

Bước sang năm 2026, thị trường đồng được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh trước nhiều lực kéo đối nghịch.

Thuế quan có thể gây tổn hại cho kinh tế toàn cầu, trong khi bất ổn gia tăng có xu hướng đẩy đồng USD lên cao, làm suy yếu sức mua của các nhà sản xuất sử dụng những đồng tiền khác.

Tuy nhiên, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất có thể tạo ra hiệu ứng ngược lại.

Doanh số xe điện toàn cầu cũng có khả năng tăng tốc đủ nhanh để “ngốn” thêm lượng lớn đồng - vật liệu không thể thiếu trong pin, dây dẫn và động cơ.

Bên cạnh đó, rủi ro gián đoạn nguồn cung, trì hoãn các dự án khai thác mới, hay sự phục hồi bất ngờ của các nhà máy Trung Quốc đều có thể làm thay đổi cán cân cung-cầu.

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư đang kỳ vọng đồng sẽ là yếu tố giúp thị trường hàng hóa toàn cầu thoát khỏi “cơn say” sau giai đoạn hưng phấn kéo dài, thay vì trượt sâu hơn vào chu kỳ suy yếu trong năm tới./.

