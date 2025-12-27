Chứng khoán Mỹ dứt chuỗi phiên tăng liên tiếp nhưng vẫn áp sát các mức đỉnh

Thị trường chứng khoán thế giới khép lại tuần giao dịch ngắn ngày do kỳ nghỉ Giáng sinh với thanh khoản ở mức thấp nhưng tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn tích cực.

Phiên giao dịch cuối tuần ngày 26/12, Phố Wall gần như đi ngang quanh các mốc cao kỷ lục, trong bối cảnh giới đầu tư đánh giá triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những tín hiệu mới về kinh tế toàn cầu.

Trong phiên 26/12, các chỉ số chính của Mỹ đóng cửa gần như không đổi so với đầu phiên. Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,03%, Dow Jones Industrial Average mất 0,04% và Nasdaq Composite giảm 0,09%.

Dù chỉ điều chỉnh nhẹ, diễn biến này vẫn chấm dứt chuỗi tăng điểm liên tiếp của chứng khoán Mỹ trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Tuy nhiên, cả ba chỉ số chính vẫn duy trì mức tăng trong tuần và hướng tới mức tăng hai chữ số trong cả năm.

Giao dịch thận trọng phản ánh bối cảnh thanh khoản thấp sau kỳ nghỉ lễ, khi nhiều thị trường lớn tại châu Âu, Australia và Hong Kong (Trung Quốc) vẫn đóng cửa.

Ngược lại, các thị trường còn hoạt động, đặc biệt tại châu Á, ghi nhận xu hướng đi lên, với cổ phiếu khu vực này tăng lên các mức cao nhất trong nhiều tuần, cho thấy tâm lý lạc quan vẫn hiện diện khi năm 2025 sắp khép lại.

Động lực chính của Phố Wall tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn - lực đẩy giúp S&P 500 tăng mạnh trong năm 2025. Tuy nhiên, xu hướng tăng đang dần được mở rộng sang các nhóm ngành mang tính chu kỳ như tài chính và nguyên vật liệu, qua đó củng cố đà phục hồi chung của thị trường. Những lo ngại trước đó liên quan đến định giá cao và chi phí đầu tư lớn của các doanh nghiệp AI cũng phần nào hạ nhiệt, góp phần ổn định tâm lý nhà đầu tư.

Xuyên suốt tuần lễ Giáng sinh, chứng khoán Mỹ nhìn chung duy trì sắc xanh. Phiên 22/12 mở màn tuần giao dịch chứng kiến S&P 500 tăng 0,6%, Dow Jones tăng 0,5% và Nasdaq Composite tăng 0,5%. Sang phiên 23/12, các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục nhích lên bất chấp số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3/2025 của Mỹ tăng mạnh 4,3%, làm dấy lên lo ngại Fed có thể trì hoãn lộ trình cắt giảm lãi suất.

Đến phiên 24/12 - phiên giao dịch cuối trước kỳ nghỉ Giáng sinh, Dow Jones và S&P 500 đồng loạt lập đỉnh lịch sử mới, đánh dấu phiên tăng thứ năm liên tiếp của Phố Wall.

Giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Thị trường hiện dự báo Fed có thể cắt giảm ít nhất hai lần lãi suất trong năm 2026, song khả năng nới lỏng ngay trong nửa đầu năm vẫn khá thấp.

Bên cạnh đó, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị đề cử người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell, khi nhiệm kỳ của ông Powell kết thúc vào tháng 5/2026, đang tạo thêm yếu tố bất định cho thị trường trong những tuần cuối năm.

Nhìn chung, tuần giao dịch ngắn ngày trước và sau lễ Giáng sinh khép lại với sắc thái thận trọng nhưng không bi quan. Phố Wall vẫn đứng vững gần các đỉnh lịch sử, củng cố kỳ vọng về hiện tượng “Santa Claus rally” - hiện tượng giá cổ phiếu thường có xu hướng tăng trong 5 phiên giao dịch cuối cùng của tháng 12 và 2 phiên giao dịch đầu Năm mới.

Tuy nhiên, triển vọng lãi suất, biến động địa chính trị và các quyết định nhân sự quan trọng tại Fed được dự báo sẽ tiếp tục là những yếu tố chi phối mạnh diễn biến thị trường toàn cầu khi bước sang năm 2026./.

