Thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 26/12: VN-Index mất mốc 1.700 điểm

Đà giảm sâu của thị trường chứng khoán trong nước vẫn chưa dừng lại khi áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 26/12, kéo VN-Index lao dốc hơn 52 điểm và chính thức đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm.

Thị trường chịu tác động tiêu cực từ nhóm cổ phiếu đầu ngành. Cụ thể, các mã họ Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL đồng loạt giảm sàn, trở thành tâm điểm gây áp lực lên chỉ số.

Xu hướng giảm nhanh chóng lan rộng sang các cổ phiếu trụ cột khác khi rổ VN30 ghi nhận tới 26 mã giảm giá, trong khi chỉ còn 4 mã duy trì được sắc xanh.

Sắc xanh biến mất hoàn toàn tại nhóm cổ phiếu ngân hàng. Toàn ngành ngân hàng có tới 25 mã giảm giá, chỉ còn 2 mã đứng ở mức tham chiếu. Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng chìm sâu trong sắc đỏ, khi chỉ còn VDS là cổ phiếu duy nhất giữ được đà tăng. Bên cạnh đó, các nhóm ngành như bảo hiểm, bất động sản, công nghệ thông tin và viễn thông đồng loạt giao dịch kém tích cực, với sắc đỏ bao trùm.

Chốt phiên giao dịch ngày 26/12, VN-Index giảm mạnh 52,38 điểm xuống 1.692,47 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 532,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 15.754,3 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có 45 mã tăng giá, 279 mã giảm giá và 35 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 2,7 điểm xuống 248,28 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 41 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 970 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 22 mã tăng giá, 110 mã giảm giá và 40 mã đi ngang.

Trong khi đó, UPCOM-Index cũng giảm 0,92 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 53 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 485 tỷ đồng. Toàn sàn có 75 mã tăng giá, 152 mã giảm giá và 88 mã đứng ở mức tham chiếu.

Diễn biến tiêu cực trên diện rộng cho thấy tâm lý thận trọng vẫn đang bao trùm thị trường, đặc biệt khi các cổ phiếu trụ cột và nhóm ngành dẫn dắt đồng loạt suy yếu.

Trong bối cảnh hiện tại, diễn biến của dòng tiền và khả năng ổn định trở lại của nhóm cổ phiếu lớn sẽ đóng vai trò then chốt đối với xu hướng thị trường trong các phiên tới./.

