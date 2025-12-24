Tổng giá trị cổ phần của 100 tỷ phú chứng khoán hàng đầu Hàn Quốc tăng mạnh

Viện Nghiên cứu dữ liệu doanh nghiệp CEO Score ngày 24/12 công bố kết quả khảo sát giá trị cổ phiếu của các cổ đông cá nhân trên sàn niêm yết từ cuối tháng 12/2024 đến ngày 19/12/2025.

Tổng giá trị cổ phần của 100 tỷ phú chứng khoán hàng đầu Hàn Quốc đã tăng từ 107.631 tỷ won lên 177.213 tỷ won (tương đương khoảng 120,3 tỷ USD), tăng 64,6%.

Tài sản chứng khoán của người đứng đầu danh sách là Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đã ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 94,1%, từ 12.033 tỷ won vào cuối năm 2024 lên 23.359 tỷ won vào giữa tháng 12/2025.

Sự bùng nổ này là nhờ đà tăng giá mạnh mẽ của các mã cổ phiếu mà ông Lee Jae-yong đang nắm giữ như Samsung Electronics, Samsung C&T và Samsung Life Insurance.

Giá trị cổ phần tại Samsung Electronics của Chủ tịch Lee Jae-yong đã tăng gần gấp đôi, từ 5.188 tỷ won lên 10.366 tỷ won. Các mã cổ phiếu Samsung C&T và Samsung Life Insurance cũng lần lượt tăng trưởng 116,9% và 63,5%.

Đặc biệt, khối tài sản của ông Lee Jae-yong dự kiến sẽ còn tiếp tục gia tăng giá trị sau khi ông được mẹ mình là bà Hong Ra-hee, Giám đốc danh dự Bảo tàng Nghệ thuật Leeum, tặng toàn bộ hơn 1,8 triệu cổ phiếu Samsung C&T (tương đương 1,06% cổ phần). Dự kiến hai bên sẽ hoàn tất trao tặng vào ngày 2/1/2026.

Vị trí thứ hai trên sàn chứng khoán thuộc về Chủ tịch Meritz Financial Group Cho Jung-ho với khối tài sản 10.713 tỷ won.

Các vị trí từ thứ 3 đến thứ 5 đều thuộc về các thành viên "đế chế Samsung" bao gồm bà Hong Ra-hee với tổng tài sản trị giá 9.820 tỷ won; bà Lee Boo-jin - Chủ tịch khách sạn Shilla, với 8.838 tỷ won; bà Lee Seo-hyun - Chủ tịch Samsung C&T, với 8.117 tỷ won.

Trong nhóm 10 người dẫn đầu, hai gương mặt doanh nhân khởi nghiệp thế hệ đầu cũng góp mặt là ông Park Soon-jae, đại diện Alteogen đứng thứ 8 với 4.572 tỷ won và ông Bang Si-hyuk, Chủ tịch HYBE đứng thứ 10 với 4.123 tỷ won.

Danh sách 100 tỷ phú chứng khoán năm nay cũng đón nhận thêm 20 gương mặt mới, tiêu biểu như Giám đốc công nghệ Aimed Bio Nam Do-hyun (hạng 28), đại diện Robotis Kim Byung-soo (hạng 40) và Phó Chủ tịch Tập đoàn Hanwha Kim Dong-kwan (hạng 59).

Về nhóm tỷ phú trẻ tuổi, ông Kim Byung-hoon (sinh năm 1988) - đại diện APR và bà Oh Soo-jung (sinh năm 1986), con gái nhà sáng lập Rainbow Robotics là những gương mặt ở độ tuổi dưới 40 hiếm hoi lọt vào danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán.

Tổng giá trị cổ phần của nhóm tỷ phú chứng khoán dưới 30 tuổi cũng tăng trưởng mạnh 47,8%. Trong nhóm này, có 3 cá nhân sở hữu khối tài sản trên 100 tỷ won là hai con trai của Chủ tịch Hanmi Semiconductor Kwak Dong-shin và con trai của Phó Chủ tịch SL Lee Seong-yeop.

Đáng chú ý, các thành viên của nhóm nhạc K-pop nổi tiếng toàn cầu BTS bao gồm Jimin, V và Jungkook cũng chính thức ghi tên mình vào danh sách 100 tỷ phú chứng khoán hàng đầu Hàn Quốc ở độ tuổi dưới 30./.

