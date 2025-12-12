Áp lực bán dâng cao, VN-Index “bốc hơi” hơn 52 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 12/12 giảm mạnh trên diện rộng trong bối nhà đầu tư trong và ngoài nước bán mạnh cổ phiếu, khiến VN-Index đánh mất hơn 52 điểm.

Theo đó, thị trường chứng khoán ngày 12/12 khép lại với sắc đỏ bao phủ trên diện rộng. VN-Index giảm mạnh 52,01 điểm, tương ứng 3,06%, xuống còn 1.646,89 điểm. HNX-Index cũng mất 5,78 điểm, lùi về 250,09 điểm.

Toàn thị trường ghi nhận hơn 660 mã giảm giá trong khi chỉ có 200 mã tăng; riêng rổ VN30 có tới 29/30 mã đóng cửa trong sắc đỏ.

Thanh khoản nhích tăng so với phiên trước, với hơn 830 triệu cổ phiếu khớp lệnh trên HOSE, tương ứng 22.100 tỷ đồng. Trên HNX, khối lượng đạt hơn 81,5 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 1.600 tỷ đồng.

Bước sang phiên chiều, áp lực bán tiếp tục áp đảo, đặc biệt trong những phút cuối khi lực cầu gần như “mất hút,” khiến VN-Index lao dốc mạnh. Các mã tác động tiêu cực nhất gồm VHM, VPB, VPL và TCB.

Ở chiều ngược lại, PNJ, BMP, QCG và TMS vẫn duy trì sắc xanh nhưng mức hỗ trợ không đáng kể. Trên sàn HNX, các mã PVI, CEO, NVB và MBS là những mã gây sức ép lớn nhất.

Hầu hết các nhóm ngành đều giảm sâu. Cổ phiếu ngành tiêu dùng không thiết yếu là nhóm giảm mạnh nhất với, chủ yếu do VPL, PET, FRT và MWG đồng loạt lao dốc. Tiếp đến là cổ phiếu ngành bất động sản và tài chính, với hàng loạt mã chìm trong sắc đỏ như VIX, VPB, SHB, TCB, SSI, CEO, VHM, VRE, DXG và PDR. Nhóm năng lượng và công nghiệp cũng giảm sâu.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 594 tỷ đồng trên HOSE, tập trung ở VIC, VCB, ACB và VPX. Ngược lại, trên HNX, khối này mua ròng hơn 29 tỷ đồng, chủ yếu tại PVS, CEO, HUT và SHS.

Diễn biến phiên 12/12 cho thấy nhịp điều chỉnh hiện tại không chỉ xuất phát từ áp lực chốt lời mà còn phản ánh sự thận trọng trước các biến động vĩ mô và dòng tiền yếu.

Dù vậy, các yếu tố cải cách về hạ tầng, pháp lý và triển vọng từ việc nâng hạng vẫn tạo nền tảng tích cực cho trung hạn, cho thấy thị trường có thể sớm ổn định trở lại khi tâm lý được giải tỏa và dòng vốn tổ chức quay lại mạnh hơn./.

