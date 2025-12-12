Phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại và bền vững

Ngày 12/12, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2025.”

Tham dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đại diện các cơ quan quản lý Trung ương và 21 địa phương có biển; chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến kinh tế biển.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao các bộ, ban ngành, địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thời gian qua.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, phát triển kinh tế biển phải theo hướng hiện đại, bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật, gắn liền với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Phát triển các ngành kinh tế biển chủ chốt theo hướng hiện đại và có giá trị gia tăng cao như nuôi biển công nghiệp, thủy sản bền vững, dịch vụ hàng hải - logistics, kinh tế tuần hoàn biển.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng bước vào giai đoạn phát triển mới, phát triển bền vững kinh tế biển đòi hỏi nâng tầm mô hình tăng trưởng chất lượng cao, dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời cần tăng cường kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường biển, phát triển khu bảo tồn biển, ứng phó biến đổi khí hậu; góp phần giữ gìn an ninh, chủ quyền và thúc đẩy đối ngoại biển.

Để phát triển bền vững kinh tế biển các cấp ngành cần đổi mới tư duy và hoàn thiện các cơ chế, chính sách và có sự chung tay của doanh nghiệp, nhà khoa học, địa phương và cộng đồng quốc tế.

Các sáng kiến được chia sẻ tại diễn đàn góp phần mở ra hướng tiếp cận mới, tạo nền tảng để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong chuỗi giá trị đại dương toàn cầu.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, kinh tế biển không chỉ là một lĩnh vực kinh tế quan trọng mà đang ngày càng trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia nơi hội tụ giữa tăng trưởng, an ninh, môi trường và vị thế quốc tế. Phát triển bền vững kinh tế biển vì vậy chính là thước đo năng lực quản trị hiện đại và tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong thế kỷ 21.

Với tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước, nhiều nghị quyết và chủ trương quan trọng đã được ban hành trong thời gian qua, tạo nền tảng định hướng cho phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Điều này đòi hỏi chúng ta không chỉ mở rộng quy mô tăng trưởng, mà quan trọng hơn là đổi mới mô hình phát triển, gắn chặt giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh tài nguyên, bảo vệ hệ sinh thái và lợi ích quốc gia lâu dài.

Kinh tế biển mạnh khi có sự tích cực chung tay của doanh nghiệp, nhà khoa học, địa phương và cộng đồng quốc tế. Các sáng kiến được chia sẻ tại diễn đàn sẽ góp phần mở ra hướng tiếp cận mới, tạo nền tảng để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong chuỗi giá trị đại dương toàn cầu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết đẩy mạnh cải cách thể chế, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và minh bạch.

Tại diễn đàn, các đại biểu cùng trao đổi, đối thoại nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ-TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và huy động các nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam giai đoạn mới.

Diễn đàn năm nay mang ý nghĩa hết sức đặc biệt khi quy tụ được đông đảo bộ, ngành và địa phương có biển, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, vào đúng thời điểm sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW, nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và thách thức còn tồn tại, từ đó thảo luận về mô hình phát triển bền vững kinh tế biển trong giai đoạn yêu cầu tăng trưởng mới của đất nước. Diễn đàn đã mang đến những góc nhìn phong phú, đa dạng về phát triển kinh tế biển.

Phiên Đối thoại chính sách cũng làm rõ ba nhóm vấn đề lớn gồm: Xác định mô hình tăng trưởng biển phù hợp với bối cảnh mới, dựa trên các trụ cột: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế; Phát triển hệ sinh thái kinh tế biển, gồm hạ tầng, năng lượng, logistics, công nghiệp hỗ trợ, đô thị biển, nhân lực và trung tâm nghiên cứu - dự báo đại dương; Tăng cường quản trị biển hiện đại: Thể chế minh bạch - hiệu lực - hiệu quả, giám sát, quan trắc biển tiên tiến, kiểm soát ô nhiễm và phục hồi hệ sinh thái./.

Phát triển kinh tế biển xanh: Cần “lá chắn công nghệ mới” cho ngành thủy sản Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh phát triển thủy sản bền vững, có trách nhiệm, thân thiện với môi trường là xu hướng tất yếu của quá trình đưa ngành thủy sản Việt Nam hội nhập với quốc tế.