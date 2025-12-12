Sản lượng lương thực của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục

Số liệu công bố ngày 12/12 của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho thấy nước này đã đạt được một mùa vụ bội thu nữa trong năm 2025, với tổng sản lượng lương thực đạt mức cao kỷ lục 714,88 triệu tấn.

Theo NBS, con số này tương ứng với mức tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Thành tích này được thúc đẩy bởi sự gia tăng ở cả diện tích gieo trồng và năng suất trên mỗi đơn vị.

Cụ thể, diện tích gieo trồng ngũ cốc của nước này đã mở rộng trong năm thứ 6 liên tiếp, vượt quá 119 triệu ha trong năm 2025. Năng suất trên mỗi đơn vị cũng tăng 1,1% so với một năm trước đó.

Quan chức NBS, ông Wei Fenghua, cho rằng mức tăng trưởng diện tích canh tác ổn định là kết quả của các biện pháp đa chiều của chính phủ, bao gồm tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng đất canh tác, tối ưu hóa cơ cấu gieo trồng và thúc đẩy cải tạo đất nông nghiệp bị bỏ hoang.

Ông nhấn mạnh rằng vụ mùa bội thu tạo nền tảng vững chắc cho việc đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thúc đẩy chấn hưng nông thôn toàn diện.

Bên cạnh đó, đại diện NBS cũng lưu ý rằng thành tựu này cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho đà phục hồi kinh tế và phát triển chất lượng cao của Trung Quốc, đồng thời đóng góp tích cực vào việc ổn định thị trường lương thực quốc tế và bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu./.