Trung Quốc mua lô hàng lúa mỳ đầu tiên từ Mỹ kể từ năm 2024

Các nhà giao dịch ngày 6/11 cho biết Trung Quốc đã đặt mua hai lô hàng lúa mỳ của Mỹ sau cuộc gặp tuần trước giữa các nhà lãnh đạo hai nước.

Đây là những giao dịch mua lúa mỳ Mỹ đầu tiên của Trung Quốc kể từ tháng 10/2024, báo hiệu căng thẳng thương mại giữa hai nước đang dịu bớt.

Các nguồn tin cho biết hai lô hàng có tổng khối lượng khoảng 120.000 tấn, bao gồm lúa mỳ trắng mềm và lúa mỳ vụ Xuân của Mỹ. Dự kiến hai lô hàng này sẽ được giao vào tháng 12/2025.

Một nhà giao dịch ngũ cốc tại Singapore, người có thông tin trực tiếp về các giao dịch, nhận định rằng động thái này mang nhiều ý nghĩa chính trị. Theo ông, đây là cách Trung Quốc thể hiện cam kết mua ngũ cốc của Mỹ bởi vì lúa mì Mỹ không phải là loại rẻ nhất trên thị trường hiện nay.

Giới đầu tư đã hoan nghênh cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30/10, bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc.

Cuộc gặp này đã giúp giảm bớt lo ngại về tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vốn đã làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa, bao gồm cả các sản phẩm nông nghiệp quan trọng.

Sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo, vào ngày 5/11, Chính phủ Trung Quốc thông báo sẽ hủy các mức thuế quan được công bố ngày 4/3 đối với một số mặt hàng nông sản của Mỹ từ ngày 10/11. Động thái này bao gồm việc dỡ bỏ mức thuế 15% đối với lúa mì Mỹ.

Trong một dấu hiệu tích cực khác về mặt thương mại, ông Mark Wilson, Chủ tịch Hội đồng Ngũ cốc và Sản phẩm sinh học Mỹ cho hay một lô hàng lúa miến đã được gửi từ Mỹ đến Trung Quốc sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo. Năm 2024, Mỹ đã vận chuyển 5,7 triệu tấn lúa miến đến Trung Quốc, chiếm 66% lượng nhập khẩu mặt hàng này của Trung Quốc.

Trung Quốc, thị trường hàng đầu của nông sản Mỹ, đã biến nhu cầu khổng lồ đối với nông sản thành một "con bài" đàm phán mạnh mẽ trong cuộc chiến thương mại. Sau nhiều vòng áp thuế trả đũa, các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã gần như quay lưng với nông sản Mỹ, bao gồm lúa mỳ và đậu tương để chuyển sang các nguồn cung khác.

Năm 2024, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,9 triệu tấn lúa mỳ Mỹ, chiếm 17% tổng lượng nhập khẩu của nước này. Tuy nhiên, Trung Quốc đã giảm tổng lượng lúa mì nhập khẩu trong năm nay sau các vụ mùa bội thu. Nhập khẩu lúa mỳ trong giai đoạn tháng 1-9/2025 đã giảm 72% so với cùng kỳ năm ngoái./.

