Trung Quốc dỡ bỏ một phần thuế đối với đậu tương và nông sản Mỹ

Theo AFP, chính phủ Trung Quốc ngày 5/11 thông báo sẽ dỡ bỏ mức thuế lên tới 15% đối với một số mặt hàng nông sản của Mỹ, trong đó có đậu tương.

Thông cáo đăng trên trang web của Bộ Tài chính Trung Quốc, dẫn quyết định của Quốc vụ viện, cho biết Bắc Kinh sẽ "ngừng áp dụng các biện pháp thuế bổ sung" được ban hành theo lệnh hồi tháng 3 nhằm vào danh mục các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.

Phía Trung Quốc cũng thông báo sẽ gia hạn thêm một năm việc đình chỉ mức thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa Mỹ, đồng thời vẫn duy trì mức thuế chung 10%.

Theo thông cáo đăng trên trang web của Bộ Tài chính Trung Quốc, dẫn quyết định của Quốc vụ viện, "trong vòng một năm tới, việc đình chỉ áp thuế 24% đối với hàng hóa Mỹ sẽ được tiếp tục, còn mức thuế 10% vẫn được giữ nguyên"./.

