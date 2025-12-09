eTax Mobile: Ghi nhận 13 triệu lượt tải, nộp ngân sách hơn 26,5 nghìn tỷ đồng

Kể từ khi ra mắt vào tháng 3/2022, ứng dụng eTax Mobile đã trở thành một công cụ không thể thiếu của hàng triệu người nộp thuế. Tính đến nay, hệ thống đã ghi nhận hơn 13 triệu lượt tải và cài đặt, tiếp nhận và xử lý hơn 17,2 triệu giao dịch với tổng số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước đạt hơn 26,5 nghìn tỷ đồng.

Phó Cục trưởng Cục Thuế ông Mai Sơn chia sẻ thông tin này tại Hội nghị tập huấn các tính năng mới của ứng dụng eTax Mobile và triển khai ứng dụng Chatbot, ngày 9/12.

Riêng năm 2025, dữ liệu ngành Thuế ghi nhận ứng dụng đã đạt hơn 7 triệu số lượt đăng ký mới, gấp 1,2 lần tổng số của cả 3 năm trước cộng lại. Số lượng giao dịch cũng tăng vọt lên 13,3 triệu, cao gấp 3,36 lần và số tiền nộp ngân sách đạt gần 18 nghìn tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với giai đoạn trước.

“Việc eTax Mobile vươn lên vị trí số 1 nhóm ‘kinh doanh’ trên App Store Việt Nam là minh chứng rõ nét, cho thấy ứng dụng đã thực sự đi vào đời sống, trở thành phương tiện hỗ trợ thủ tục thuế tin cậy và thuận tiện,” ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Với phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, ngành Thuế đã chính thức tích hợp Trợ lý ảo (Chatbot) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên eTax Mobile. Đây là công cụ hỗ trợ hỏi – đáp thông minh, hoạt động 24/7, giúp người dùng tra cứu tức thời các thông tin quan trọng như: nợ thuế, tình trạng cưỡng chế, thông tin tạm hoãn xuất cảnh...

Chatbot có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, cho phép người dùng tương tác bằng cả văn bản và giọng nói. Ưu điểm vượt trội của công nghệ này là cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, cô đọng, giúp người dân tiết kiệm thời gian so với các kênh hỗ trợ truyền thống.

Thành công của eTax Mobile đến từ việc ứng dụng được hoàn thiện mạnh mẽ theo hướng “một cửa – một điểm chạm”. Cụ thể, người dùng có thể thực hiện đầy đủ các chức năng thiết yếu như đăng nhập qua VNeID, đăng ký, kê khai, nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ, quản lý hóa đơn điện tử... ngay trên một nền tảng duy nhất.

Tuy nhiên, để AI và các công nghệ số phát huy hiệu quả tối đa, ông Mai Sơn đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn hóa dữ liệu.

"Công nghệ dù hiện đại đến đâu, nguyên liệu đầu vào vẫn là dữ liệu. Chỉ khi dữ liệu đảm bảo 4 yếu tố ‘Đúng – Đủ – Sạch – Sống’ thì Trợ lý ảo Chatbot mới có thể đưa ra những câu trả lời chuẩn xác nhất," ông Sơn nói.

Theo đó, Phó Cục trưởng cho biết ngành Thuế đã yêu cầu các đơn vị thuế địa phương phải coi việc rà soát, làm sạch dữ liệu là nhiệm vụ sống còn đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người nộp thuế thấy được lợi ích thực sự khi sử dụng các tiện ích số. Với phương châm “mỗi công chức thuế là một tuyên truyền viên”, ông Sơn khẳng định ngành Thuế quyết tâm đưa eTax Mobile và Chatbot trở thành kênh phục vụ trực tuyến hiệu quả, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính thuế hiện đại và minh bạch./.

