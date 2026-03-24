Techcombank và EIB công bố khoản vay 200 triệu Euro thúc đẩy tín dụng xanh

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và EIB Global (nhánh đầu tư quốc tế của Ngân hàng Đầu tư châu Âu - EIB) chính thức công bố thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu Euro.

Khoản tín dụng dài hạn này nhằm khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển môi trường bền vững trên quy mô toàn quốc.

Gói tài trợ dài hạn được thiết lập nhằm bổ sung nguồn vốn cho các sáng kiến xanh, đặc biệt là trong khu vực kinh tế tư nhân.

Theo đó, Techcombank sẽ mở rộng quy mô tín dụng cho các dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả và giao thông bền vững. Hoạt động này không chỉ đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) mà còn hỗ trợ tích cực cho lộ trình Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP), hướng tới mục tiêu xây dựng nền kinh tế xanh, trung hòa carbon vào năm 2050 của Việt Nam.

Song song với gói tài trợ, EIB Advisory sẽ phối hợp cùng Techcombank nhằm kiện toàn khung quản trị rủi ro khí hậu, cải thiện năng lực công bố thông tin liên quan đến khí hậu và hỗ trợ triển khai khoản vay. Chương trình hỗ trợ kỹ thuật này được thực hiện thông qua chương trình Xanh hóa hệ thống tài chính (GFS), với sự tài trợ nguồn vốn từ Đức và Luxembourg.

Bà Nicola Beer, Phó Chủ tịch EIB, phụ trách các hoạt động của Ngân hàng tại Việt Nam nhận định: “Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng trong chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững. Ngân hàng Đầu tư châu Âu cam kết đồng hành cùng những nỗ lực này trên nhiều lĩnh vực, từ hệ thống năng lượng, giao thông bền vững đến tài chính xanh. Thông qua các đối tác như Techcombank, chúng tôi hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ.”

Bà Nicola Beer cho biết thêm những khoản đầu tư này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, như cải thiện chất lượng không khí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng bền vững, đồng thời mở ra những cơ hội mới về việc làm và tăng trưởng kinh tế. Mối quan hệ hợp tác này là minh chứng rõ nét cho chiến lược Global Gateway của Liên minh châu Âu, khẳng định cam kết chung của chúng tôi trong việc hỗ trợ đầu tư bền vững và sự phát triển dài hạn của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thu Lan - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao cơ hội hợp tác cùng EIB. Việc vượt qua quy trình thẩm định khắt khe của EIB đã khẳng định năng lực tài chính vững mạnh của Techcombank. Bằng việc tích hợp tài chính khí hậu vào chiến lược hoạt động, Techcombank tái khẳng định cam kết tăng trưởng có trách nhiệm và bền vững, tạo ra giá trị thiết thực cho nền kinh tế, xã hội và môi trường”./.

