WB: Philippines gần đạt ngưỡng thu nhập trung bình cao

Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định Philippines đang tiến gần tới việc đạt ngưỡng quốc gia thu nhập trung bình cao, dựa trên xu hướng tăng trưởng hiện nay của tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người.

WB ngày 22/3 cho biết Philippines được dự báo tiệm cận ngưỡng thu nhập trung bình cao, làm rõ thêm thông tin trước đó khi tổ chức này nêu rằng GNI bình quân đầu người của nước này đã chạm ngưỡng phân loại. WB cho biết danh sách phân loại thu nhập và các ngưỡng mới sẽ được cập nhật vào ngày 1/7 tới.

Dữ liệu của WB công bố năm 2025 cho thấy Philippines vẫn thuộc nhóm quốc gia thu nhập trung bình thấp, với GNI bình quân đầu người đạt 4.470 USD trong năm 2024.

WB phân loại các nền kinh tế có GNI bình quân đầu người từ 1.136 USD đến 4.495 USD (tính theo phương pháp Atlas) là nhóm thu nhập trung bình thấp. Trong khi đó, các nền kinh tế có GNI bình quân đầu người từ 4.496 USD đến 13.935 USD được xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao. Những nền kinh tế có mức trên 13.935 USD thuộc nhóm thu nhập cao.

Chỉ số GNI bình quân đầu người phản ánh tổng thu nhập kinh tế tính trên mỗi công dân, bao gồm cả thu nhập trong nước và từ nước ngoài. Mức GNI cao hơn thường cho thấy mức độ thịnh vượng kinh tế và tiêu chuẩn sống cao hơn.

Philippines đã nằm trong nhóm quốc gia thu nhập trung bình thấp kể từ năm 1987./.

