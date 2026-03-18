Tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng

Bộ Tài chính cho biết, ngày 17/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Liu Jun, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) nhằm thảo luận về các cơ hội hợp tác kinh tế song phương.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá ICBC là một trong các ngân hàng lớn nhất thế giới và đã có quá trình hoạt động tại Việt Nam từ lâu.

Đến nay, ICBC đã tham gia toàn diện vào các dịch vụ tài chính tại Việt Nam nói chung cũng như các hoạt động trong lĩnh vực Bộ Tài chính phụ trách như: vay bảo lãnh Chính phủ, ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán cho các dự án đầu tư hạ tầng sử dụng vốn vay ưu đãi Trung Quốc, đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam-Trung Quốc.

Thông tin về chiến lược phát triển kinh tế, tài chính tại Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết nghị các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, trong đó mục tiêu năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để đạt được mục tiêu này, về lĩnh vực đầu tư, Việt Nam cần phải huy động 80% nguồn lực đến từ các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài và người dân. Đối với nguồn lực liên quan đến tài chính, ngân hàng, từ nay đến năm 2030 sẽ sử dụng nhiều công cụ của chính sách tài khóa, đặc biệt là huy động vốn từ các tập đoàn, nhà đầu tư tài chính quốc tế cho các dự án phát triển tại Việt Nam. Chính vì thế, đây là thị trường rất hấp dẫn cho các doanh nghiệp nước ngoài, các ngân hàng quốc tế hoạt động tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, ICBC có rất nhiều lợi thế để tiếp tục tham gia vào các dự án, chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bộ trưởng đề nghị ICBC nghiên cứu, tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam để chia sẻ các nguồn lực, vốn, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam nói chung và thị trường tài chính nói riêng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi tiếp. (Nguồn: Bộ Tài chính)

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam hiện đang tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn để tập trung vào đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là các dự án hạ tầng kết nối. Đây là dư địa rất lớn để ICBC có thể nghiên cứu, tham gia vào với tư cách là ngân hàng tài trợ.

Cùng với đó, quan hệ hợp tác thương mại Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ. Với hàng loạt những chính sách ưu đãi hấp dẫn, Việt Nam có thể sẽ thu hút được ngày càng nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Trung Quốc sang đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Đây chính là cơ hội để ICBC có thể tham gia hỗ trợ cho các doanh nghiệp của Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng xuất khẩu...

Chia sẻ về các hoạt động của ngân hàng tại buổi tiếp, ông Liu Jun cho biết, ICBC hiện là ngân hàng lớn nhất thế giới với tổng tài sản đạt khoảng 140.000 tỷ Nhân dân tệ và đứng thứ hai thế giới về lợi nhuận toàn cầu. ICBC đang sở hữu 700 triệu khách hàng cá nhân, 14 triệu khách hàng doanh nghiệp và tệp khách hàng phủ rộng trên 69 quốc gia, khu vực trên toàn cầu.

ICBC đã hợp tác chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tại Việt Nam và Trung Quốc triển khai thành công dịch vụ thanh toán bán lẻ song phương QR Code xuyên biên giới Việt-Trung. Theo đó, dự án hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng Việt Nam-Trung Quốc quét mã tại Việt Nam và Trung Quốc thanh toán bằng đồng nội tệ của hai bên.

Tại buổi tiếp, hai bên đã cùng chia sẻ về định hướng chính sách và các nhu cầu cụ thể của Chính phủ trong việc phát huy vai trò của tài chính đối với nền kinh tế, hỗ trợ các ngành trọng điểm và các dự án lớn, cũng như cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; trong đó, nhấn mạnh vai trò của nguồn lực quốc tế để thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển năm 2045.

"ICBC xác định Đông Nam Á; trong đó, có Việt Nam là thị trường rất quan trọng. Trong thời gian tới, ICBC và ICBC tại Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy hết sức năng lực của mình để hỗ trợ cho các dự án, qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển", ông Liu Jun khẳng định./.