Thu ngân sách đạt hơn 634 nghìn tỷ đồng, bằng 25,1% dự toán năm

Ngày 11/3, thông tin từ Kho bạc Nhà nước cho biết tính đến hết ngày 8/3, các đơn vị trong toàn ngành đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn tập trung và hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp. Kết quả lũy kế thu ngân sách Nhà nước trong cân đối đạt hơn 634 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 25,1% so với dự toán năm 2026.

Trong công tác kiểm soát chi, hệ thống Kho bạc Nhà nước tích cực duy trì hoạt động ổn định của các phương thức thanh toán nội bộ và thanh toán với hệ thống ngân hàng, đảm bảo an toàn và kịp thời đồng thời bố trí nhân lực giám sát, hỗ trợ tối đa trong giai đoạn kéo dài thời gian thanh toán chỉnh lý quyết toán và dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Đối với chi thường xuyên, Kho bạc Nhà nước ước thực hiện hơn 283 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 15,7% dự toán chi thường xuyên năm 2026, không bao gồm các khoản chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính và dự phòng.

Về chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2026 là hơn 45 nghìn tỷ đồng, đạt khoảng 4,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, lũy kế thanh toán vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm trước kéo dài sang năm 2026 qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đạt khoảng 875 tỷ đồng, xấp xỉ 9,6% kế hoạch vốn chuyển sang.

Trong lĩnh vực huy động vốn, Kho bạc Nhà nước đã chủ động tham mưu với Bộ Tài chính tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ với khối lượng phù hợp để đảm bảo hiệu quả huy động cho ngân sách Trung ương. Tính đến hết ngày 8/3, tổng khối lượng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt hơn 65 nghìn tỷ đồng, đạt 13,1% kế hoạch năm và hơn 59,4% kế hoạch quý 1 đã công bố. Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 10,03 năm với lãi suất duy trì ổn định ở mức 4,05%/năm.

Trên thị trường tiền tệ những tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước duy trì điều tiết thông qua các giao dịch với lãi suất repo (chi phí vay vốn) kỳ hạn từ một tuần đến ba tháng ở mức 4,5%/năm, trong khi tỷ lệ dự thầu trên thị trường sơ cấp trái phiếu Chính phủ đạt khoảng 82%.

Về công tác thanh toán gốc và lãi, Kho bạc Nhà nước thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ nợ. Riêng trong hai tháng đầu năm, tổng số thanh toán đạt hơn 50,7 nghìn tỷ đồng, trong đó thanh toán gốc chiếm khoảng 48%, phần còn lại là thanh toán lãi và phí. Theo kế hoạch trong tháng 3/2026, dự kiến tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành là 50.000 tỷ đồng, được chia đều cho các phiên đấu thầu vào các ngày Thứ Tư hàng tuần.

Liên quan đến công tác kế toán và lập báo cáo tài chính Nhà nước, Kho bạc Nhà nước đã trình Chính phủ và gửi Kiểm toán Nhà nước báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024. Hiện tại, đơn vị đang triển khai các bước chuẩn bị cho công tác quyết toán ngân sách năm 2025 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025. Các đầu việc trọng tâm bao gồm rà soát nội dung thay đổi của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025, đề xuất sửa đổi các văn bản hướng dẫn và tổng hợp ý kiến thẩm định quyết toán từ các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước tiếp tục triển khai quyết liệt các phương án điều hành ngân quỹ năm 2026, tăng cường quản lý rủi ro và đẩy mạnh thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại theo đúng lộ trình đề ra./.

Huy động hơn 34.400 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong tháng 2 Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 2, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 60.541 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, hoàn thành khoảng 55% kế hoạch phát hành quý 1 và tương đương 12% kế hoạch phát hành năm 2026.

