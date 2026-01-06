Kho bạc Nhà nước: Siết chặt kỷ cương, tăng cường minh bạch nguồn lực quốc gia

Kinh tế

Kho bạc Nhà nước nhấn mạnh công tác tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước và Báo cáo Tài chính Nhà nước năm 2024 là nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nguồn lực quốc gia.

Dự kiến, báo cáo sẽ hoàn thành và gửi Kiểm toán Nhà nước trước ngày 28/2/2026, sau đó trình Quốc hội phê chuẩn vào kỳ họp tháng 6/2026. (Ảnh: Vietnam+)
Ngày 6/1, Kho bạc Nhà nước thông tin về tiến độ lập Báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước và Báo cáo Tài chính Nhà nước năm 2024. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo kỷ luật tài chính và minh bạch hóa nguồn lực quốc gia.

Về lộ trình quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024, đại diện Kho bạc Nhà nước cho biết đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính rà soát chi tiết số liệu thu, chi trên hệ thống TABMIS. Dự kiến, báo cáo sẽ hoàn thành và gửi Kiểm toán Nhà nước trước ngày 28/2/2026, sau đó trình Quốc hội phê chuẩn vào kỳ họp tháng 6/2026. Để đảm bảo tiến độ, Kho bạc Nhà nước đã ban hành các văn bản đôn đốc đơn vị liên quan cung cấp số liệu kịp thời.

Đáng chú ý, công tác lập báo cáo năm nay diễn ra trong bối cảnh hệ thống Kho bạc Nhà nước có sự thay đổi lớn về tổ chức. Từ ngày 1/3/2025, Kho bạc Nhà nước chuyển đổi từ mô hình 3 cấp xuống 2 cấp (Trung ương và Khu vực). Đồng thời, việc sáp nhập 5 bộ và cơ quan ngang bộ (như Bộ Giao thông và Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Tài chính) cùng 3 cơ quan thuộc Chính phủ cũng đặt ra thách thức mới. Tuy nhiên, Kho bạc Nhà nước cho hay đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn như Công văn số 4552/KBNN-KTNN và Công văn số 10511/KBNN-KTNN để đảm bảo dòng chảy thông tin báo cáo tài chính Nhà nước không bị gián đoạn.

Để nâng cao chất lượng báo cáo, Kho bạc Nhà nước đặc biệt chú trọng đối chiếu dữ liệu với kết quả Tổng kiểm kê tài sản nhà nước thời điểm 1/1/2025. Các chênh lệch số liệu, nhất là về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, đang được rà soát kỹ lưỡng để phản ánh đầy đủ vào báo cáo tài chính.

Cùng với đó, Hệ thống Kho bạc Nhà nước khẳng định sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn do sắp xếp tổ chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin qua Hệ thống Tổng kế toán, cam kết cung cấp thông tin tài chính trung thực, phục vụ hiệu quả công tác điều hành của Đảng và Nhà nước./.

