Điểm sáng năm 2025: Bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn

Năm 2025, công tác đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định vai trò trụ cột trong ổn định xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã nhận định như vậy trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 8/1 tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công tác giảm nghèo đa chiều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo của cả nước giảm còn khoảng 1,3%, bình quân mỗi năm trên 1% tại các huyện nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 44,97% xuống còn 24,86% đối với hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, tỉ lệ giảm nghèo từ 25,91% xuống 12,55%.

Giai đoạn 2021-2025, đã chi 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh xã hội (chiếm 17% tổng chi ngân sách Nhà nước), hỗ trợ gần 700 nghìn tấn gạo cho người khó khăn; mở rộng trợ giúp thường xuyên cho hơn 3,5 triệu người có công, người yếu thế...

Cùng với đó, thu nhập bình quân người lao động hằng tháng tăng từ 5,5 triệu đồng năm 2020 lên 8,3 triệu đồng năm 2025. Hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm 5 năm 4 tháng với hơn 334 nghìn căn nhà. Triển khai xây dựng 633 nghìn căn nhà ở xã hội, đang phấn đấu hoàn thành 100 nghìn căn trong năm 2025.

Việt Nam tiếp tục được Liên hợp quốc ghi nhận là "điểm sáng" châu Á về giảm nghèo đa chiều trong giai đoạn phục hồi. (Ảnh: TTXVN phát)

Thu nhập và điều kiện sống của người dân tiếp tục được cải thiện. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2025 đạt 58 triệu đồng/người/năm và tăng khoảng 1,4 lần so với năm 2020. Tại vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi đạt khoảng 43-46 triệu đồng/ người/ năm, phản ánh sự cải thiện rõ rệt về sinh kế và mức sống.

Mạng lưới an sinh xã hội và các dịch vụ xã hội cơ bản được mở rộng, nâng cao chất lượng đến năm 2025, 92% số xã đạt tiêu chí về y tế, 95% đạt tiêu chí về giáo dục với tỉ lệ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh là 99%.

Các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo mức sống tối thiểu cho các nhóm yếu thế. Chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ sinh kế phát huy hiệu quả, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và hạn chế tái nghèo, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng phên dậu đất nước. Đồng thời công tác hỗ trợ đột xuất khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra được triển khai kịp thời, khẳng định vai trò đệm an toàn của an sinh xã hội trong bối cảnh nhiều rủi ro và biến động.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chỉ rõ năm 2026 có 5 lĩnh vực cần tập trung.

Một là tiếp tục thực hiện giảm nghèo đa chiều theo hướng giảm nghèo thực chất bền vững. Chuyển mạnh từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ có điều kiện gắn với phát triển sinh kế, tạo việc làm và nâng cao năng lực tự chủ của người dân, nhất là vùng đói nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hai là ưu tiên đầu tư bảo đảm người dân được tiếp cận đồng đều các dịch vụ xã hội như bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường, thông tin…, tập trung vào các xã đặc biệt khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Ba là đẩy mạnh phát triển sinh kế gắn với thị trường thông qua hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, tín dụng ưu đãi, phát triển hợp tác xã và liên kết tiêu thụ sản phẩm, coi đây là giải pháp căn cơ tạo điều kiện để ổn định nâng cao thu nhập.

Bốn là tăng cường bảo vệ và trợ giúp các nhóm yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận tối thiểu với chính sách an sinh xã hội, đồng thời nâng cao được khả năng chống chịu rủi ro trước biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.

Năm là nâng cao hiệu quả thực hiện quản lý nhà nước về an sinh xã hội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, thúc đẩy chuyển để số trong quản lý chi trả chính sách, đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực./.

