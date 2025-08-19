Hà Nội: Khởi công các dự án trọng điểm phát triển đô thị bền vững, an sinh xã hội

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các địa phương đã đồng loạt tổ chức khởi công nhiều công trình, dự án trọng điểm.

Đây không chỉ là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là dấu mốc ý nghĩa khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh, tự lực, tự cường của Thủ đô và đất nước.

Xây dựng Thành phố Thông minh xanh, sạch và bền vững

Các đại biểu tham dự lễ khởi công. (Ảnh: Trần Việt/ TTXVN)

Ngày 19/8 đã diễn ra lễ khởi công dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội tại xã Vĩnh Thanh. Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định: Dự án là minh chứng cho sự hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản, là hình mẫu cho mô hình phát triển đô thị thông minh xanh, sạch và bền vững.

Dự án không chỉ có ý nghĩa về quy hoạch, kiến trúc mà còn mang nhiều giá trị chiến lược, tạo động lực phát triển cho khu vực phía Bắc sông Hồng, hình thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ hiện đại, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, thu hút nguồn nhân lực khoa học công nghệ và đội ngũ chuyên gia quốc tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Cam kết sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư, các sở, ban, ngành và địa phương để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và chất lượng đề ra, ông Nguyễn Mạnh Quyền giao xã Vĩnh Thanh đẩy giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại khoảng 3,3ha và bàn giao sớm cho nhà đầu tư.

Ông cũng yêu cầu nhà đầu tư tập trung toàn bộ nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định về môi trường.

Đại diện Tập đoàn Sumitomo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Sumitomo Corporation châu Á và châu Đại Dương Hirokazu Higashino cho biết, dự án là biểu tượng cho tình hữu nghị và mối quan hệ khăng khít giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Dự án sẽ tập trung phát triển một thành phố thông minh toàn diện, hiệu quả về năng lượng với việc sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng để đạt mức trung hòa carbon, hướng đến quy hoạch đô thị vì phúc lợi, chống chịu thiên tai và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội Nguyễn Thị Nga thông tin thêm, dự án sẽ là khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên tại Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội và Việt Nam, trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư hàng đầu thế giới. Dự án sẽ ứng dụng những thành quả công nghệ và khoa học hiện đại nhất, hướng tới một đô thị bền vững, hạnh phúc cho nhiều thế hệ.

Dự án sẽ phát triển với 6 giải pháp thông minh, gồm: Năng lượng thông minh, Quản trị thông minh, Đời sống thông minh, Sức khỏe-Học tập thông minh, Di chuyển thông minh và Kinh tế thông minh.

Hệ thống quản lý thành phố thông minh cũng sẽ hỗ trợ phòng ngừa, cảnh báo và xử lý các hiện tượng thiên tai. Người dân sẽ được sống trong một không gian xanh, trong lành, góp phần giải quyết các vấn đề lớn về hạ tầng của Thủ đô.

Dự án được xây dựng dựa trên định hướng phát triển Thủ đô theo Nghị quyết của Quốc hội và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, đáp ứng tiêu chí phát triển Thủ đô và về quy hoạch phân khu dọc tuyến đường Nhật Tân-Nội Bài.

Dự án có diện tích trên 271 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 94.000 tỷ đồng, chia thành 5 giai đoạn và dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2032. Dự án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương với nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội, liên doanh giữa Tập đoàn BRG Việt Nam và Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản.

Kiến tạo trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất và chuyển giao công nghệ sinh học hàng đầu khu vực

Sáng 19/8, tại Đại lộ Tây Thăng Long, phường Thượng Cát (Hà Nội) và Công ty Cổ phần Pacific Land Việt Nam tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội (Silver Lake).

Đây là dự án trọng điểm, mang tính chiến lược, đánh dấu bước tiến mới của Thủ đô trên con đường phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tham dự buổi lễ. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và thành phố; đại diện các cơ quan ngoại giao, cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học cùng đông đảo khách mời trong và ngoài nước.

Đúng 11 giờ 38 phút, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pacific Land Patrick Gerard McKillen, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Cộng hòa Ireland cho biết: Đơn vị cam kết đầu tư đồng bộ với hệ thống hạ tầng hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, tôn trọng và bảo vệ môi trường sống của cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với các đối tác để công trình sớm đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sống của Thủ đô.

Ông Vũ Xuân Hùng, Trưởng ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau lễ khởi công, Ban Quản lý sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tạo quỹ đất sạch để bàn giao cho nhà đầu tư đúng tiến độ Dự án; hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện nhanh chóng, minh bạch các thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “làn xanh” theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đơn vị sẽ giám sát chặt chẽ quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm đúng quy hoạch, đồng bộ, hiện đại, gắn kết với hạ tầng khu vực; đặc biệt chú trọng yếu tố xanh-bền vững; đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nguồn lực, triển khai thi công dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, chú trọng yếu tố xanh-bền vững, hài hòa với cộng đồng.

Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội được quy hoạch tập trung vào các lĩnh vực: Y sinh học-dược phẩm sinh học; nông nghiệp công nghệ cao; công nghệ vi sinh và xử lý môi trường; thiết bị và giải pháp sinh học tiên tiến.

Với hạ tầng đồng bộ, hiện đại hàng đầu khu vực, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ sinh học tiên phong của Việt Nam và Đông Nam Á.

Nằm tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô, liền kề Đại lộ Tây Thăng Long, dự án có quy mô gần 200ha, tổng vốn đầu tư 7.400 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghệ cao đa chức năng, tích hợp các phân khu: Trung tâm R&D và sản xuất công nghệ cao, tổ hợp nhà ở cao cấp, trung tâm thương mại-dịch vụ, trường đại học-viện đào tạo, bệnh viện quốc tế ứng dụng công nghệ sinh học.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế tri thức, hình thành chuỗi giá trị công nghệ cao, tạo cơ hội việc làm, nâng cao sức cạnh tranh của Hà Nội; qua đó khẳng định vai trò trung tâm dẫn dắt công nghệ sinh học và đổi mới sáng tạo của Thủ đô trong khu vực.

Tạo động lực phát triển khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng (đầu tiên, phải sang) tặng hoa chúc mừng lễ khởi công dự án. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Tại xã Ngọc Hồi, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu quyết liệt trong quá trình triển khai dự án giao thông trọng điểm quốc gia.

Dự lễ khởi công có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên, cùng đại diện các sở, ngành của thành phố và chính quyền, nhân dân địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Hồi Nguyễn Thị Nhung cho biết: Để đảm bảo tiến độ cho Dự án, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định đời sống cho người dân có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Do đó, thành phố đã quyết định đầu tư Dự án xây dựng khu tái định cư tại xã Ngọc Hồi với tổng mức đầu tư khoảng 102 tỷ đồng. Nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ của dự án, bà mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng thuận của người dân để công tác bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư diễn ra thuận lợi, góp phần sớm hoàn thành dự án.

Theo Giám đốc Ban quản lý Đầu tư hạ tầng xã Ngọc Hồi Phạm Bình Phúc, dự án xây dựng khu tái định cư sẽ được đầu tư với quy mô đồng bộ hạ tầng điện, đường, trường, trạm, cây xanh, hệ thống thoát nước, phòng cháy chữa cháy.

Diện tích đất giao tái định cư là 9.200m2; số lô đất dự kiến khoảng 110 lô, dự án phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Hiện, công tác thống kê, kiểm đếm, thực hiện đền bù, hỗ trợ đang được Ban Quản lý dự án xã thực hiện đúng các quy định…

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phương Nhị Nguyễn Văn Tám bày tỏ: Ban đầu, khi nghe chủ trương thu hồi đất, người dân còn rất nhiều băn khoăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm, giải thích của chính quyền và cam kết tái định cư tại nơi ở mới văn minh, hiện đại, người dân đã hoàn toàn yên tâm và tin tưởng. Người dân cam kết chấp hành nghiêm túc chính sách, phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền, tạo mọi điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ.

Việc khởi công dự án khu tái định cư tại Ngọc Hồi không chỉ tạo quỹ đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam mà còn góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị, nâng cao đời sống người dân, tạo động lực phát triển khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Dự án trọng điểm quốc gia đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có chiều dài khoảng 1.541km, đi qua địa phận 15 tỉnh, thành phố. Xã Ngọc Hồi là điểm đầu của toàn tuyến tại tổ hợp ga Ngọc Hồi - một đầu mối giao thông đa phương thức hiện đại của quốc gia trong tương lai.

Đây cũng là điểm kết nối giao thông của tuyến đường sắt tốc độ cao, mạng lưới Đường sắt Quốc gia và các tuyến Đường sắt đô thị số 1, 1A và 6, cùng các dịch vụ xe buýt và xe khách liên tỉnh.

Bảo đảm an cư cho các hộ dân, thực hiện dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng

Phương tiện tập kết sẵn sàng thi công dự án thành phần 8: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Lào Cai–Hà Nội–Hải Phòng. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Tại xã Đông Anh đã diễn ra lễ khởi công dự án thành phần 8: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận thành phố Hà Nội để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, đại diện các sở, ban, ngành của thành phố đã tới dự lễ khởi công.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng cho biết, ngay sau khi được chọn làm địa điểm xây dựng hạ tầng kỹ thuật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, xã đã tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt, đến nay cả hai khu đất, gồm khu đấu giá quyền sử dụng đất Dục Tú 3 và khu đất hạ tầng kỹ thuật phía Tây đường Đản Dị đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật.

Xã Đông Anh cam kết tập trung triển khai quyết liệt, trong đó chú trọng thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ để người dân sớm ổn định đời sống; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm điều kiện an cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương sẽ phối hợp triển khai các dự án liền kề khu tái định cư để đấu nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hướng tới xây dựng khu đô thị mới văn minh, hiện đại trên địa bàn.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng có chiều dài 390,9km, trong đó đoạn qua Hà Nội dài 37,5km, qua các xã Tiến Thắng, Quang Minh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Phù Đổng, Thuận An… Khối lượng giải phóng mặt bằng ước khoảng 245,2ha. Riêng tại xã Đông Anh bố trí hai điểm xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phục vụ tái định cư./.

Hà Nội khởi công và khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm Hà Nội đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội; và khánh thành Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.