Cần Thơ đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng dự án mở rộng Quốc lộ 91

Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7), thành phố Cần Thơ đang huy động tổng lực hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao.

Trong đó, lãnh đạo thành phố đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, giúp người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống, đồng thời đặt ra mốc thời gian hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 31/12/2025.

Ưu tiên quyền lợi

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết: Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 là công trình giao thông huyết mạch, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ.

Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng hiện đang gặp nhiều thách thức. Để tháo gỡ điểm nghẽn này và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có văn bản chỉ đạo cụ thể, yêu cầu đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu.

Theo đó, thành phố cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 88/2024/NĐ-CP của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định, quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã quan tâm thống nhất thực hiện các chính sách hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi, ổn định đời sống, sản xuất của người sử dụng đất, nhà, công trình bị thu hồi.

Quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo thành phố là đảm bảo sự công bằng, công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thu hồi đất.

Hiện nay, toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương đang tập trung, nỗ lực thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nhằm triển khai thực hiện dự án theo kịp tiến độ, đồng thời phải đảm bảo quyền lợi, ổn định đời sống, sản xuất của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ủy ban Nhân dân các phường thuộc địa bàn thực hiện dự án đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiến hành kiểm đếm, đo đạc xác định khối lượng và xét tính pháp lý về đất, nhà, công trình, vật kiến trúc của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng dự án, để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi trả kịp thời theo đúng quy định.

Để nhanh chóng triển khai thi công hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, trong đó tập trung ưu tiên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trước ngày 31/12/2025. Đây được xem là mốc thời gian quan trọng để đảm bảo dự án có thể về đích đúng hẹn.

Quốc lộ 91. (Nguồn: TTXVN)

Giải quyết dứt điểm

Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) được Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 8/12/2023, với quy mô đầu tư toàn tuyến khoảng 7,04km và tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.240,5 tỷ đồng.

Dự án đi qua địa bàn các phường Cái Khế, phường Bình Thủy và phường Thới An Đông, ảnh hưởng đến khoảng 1.083 trường hợp tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Trong số này, có 109 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ từ dự án mở rộng giai đoạn trước đây (đoạn Ngã tư Bến Xe - Trà Nóc).

Việc đầu tư nâng cấp đoạn tuyến này không chỉ nhằm mục tiêu đảm bảo kết nối giao thông an toàn, thuận lợi trên toàn tuyến Quốc lộ 91 mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố và vùng lân cận.

Đặc biệt, dự án còn mang ý nghĩa lớn trong việc chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố, chống ngập do triều cường, mưa lớn, qua đó nâng cao chất lượng đời sống của người dân khu vực, nhất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động, sinh sống dọc tuyến đường.

Mặc dù có ý nghĩa quan trọng và đã khởi công từ cuối tháng 9/2025, nhưng tiến độ dự án đang bị chậm lại do những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Qua kiểm tra thực tế vào ngày 10/11 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhận định còn nhiều vấn đề thành phố cần quan tâm, chỉ đạo các ngành, các cấp giải quyết dứt điểm.

Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, tính đến đầu tháng 12/2025, việc bàn giao mặt bằng đã đạt được những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã bàn giao mặt bằng được 6.877m trên tổng số 14.086m chiều dài toàn tuyến (tính cả hai bên lề), đạt tỷ lệ 48,82%. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là phần mặt bằng này không liên tục mà bị chia cắt thành nhiều đoạn "da beo", xen kẽ các hộ dân chưa bàn giao.

"Trên các đoạn mặt bằng đã bàn giao vẫn còn vướng khoảng không gian phía trên như mái che, ban công, biển quảng cáo của các tổ chức, cá nhân chưa được lập hồ sơ bồi thường. Điều này dẫn đến việc nhà thầu không thể thi công hệ thống cấp nước, hệ thống trụ điện mới. Theo yêu cầu kỹ thuật của các đơn vị chủ quản điện, nước, mặt bằng thi công phải đảm bảo liên tục tối thiểu từ 400 – 500m mới có thể triển khai lắp đặt hệ thống mới," ông Phan Minh Trí nhấn mạnh.

Để khắc phục tình trạng này, Ban Quản lý dự án đã kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố ưu tiên giải phóng và bàn giao mặt bằng liên tục, đặc biệt tập trung vào phạm vi thi công cầu Bình Thủy và đoạn tuyến từ cầu Bình Thủy đến cuối tuyến.

Cụ thể, cần sớm bàn giao mặt bằng vị trí mố cầu và ưu tiên đoạn từ đầu đường Đặng Văn Dầy đến cuối tuyến để tạo thuận lợi cho nhà thầu triển khai đồng bộ.

Một trong những nút thắt lớn nhất về hạ tầng kỹ thuật là đường ống cấp nước gang D600 vượt sông Bình Thủy đã có hướng giải quyết. Ông Phan Minh Trí thông tin, sau nhiều nỗ lực phối hợp, đến ngày 29/11/2025, nhà thầu đã di chuyển xà lan qua cầu Bình Thủy và đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành tháo dỡ hệ thống cấp nước này, mở đường cho việc thi công cầu mới.

Đối với phần đất quốc phòng, công tác vận động bàn giao mặt bằng cũng đạt kết quả đáng ghi nhận. Ban Quản lý dự án đã phối hợp với các đơn vị liên quan vận động 18 đơn vị thuộc Quân khu 9 bị ảnh hưởng.

Kết quả, 17 đơn vị đã thống nhất bàn giao mặt bằng. Riêng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng sau ngày 22/12/2025. Bên cạnh đó, các đơn vị như Xưởng cơ khí 201 cũng đã thống nhất di dời để bàn giao mặt bằng trong thời gian sớm nhất.

Về tiến độ thi công, hiện Ban Quản lý dự án đã bàn giao mặt bằng cho 8/13 nhà thầu xây lắp. Các nhà thầu như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Thương mại Ngọc Bảo, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình giao thông 309, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Miền Nam, Công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường... đã tập kết máy móc, thiết bị, vật tư và triển khai thi công các cấu kiện đúc sẵn như hào kỹ thuật, hố ga tại các bãi tập kết và những vị trí mặt bằng sạch.

Với tổng mức đầu tư hơn 7.240 tỷ đồng, dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 là công trình trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Cần Thơ.

Sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố cùng những nỗ lực chủ chủ đầu tư, chính quyền địa phương, đơn vị thi công cho thấy quyết tâm đưa dự án hoàn thành đúng kế hoạch vào tháng 12/2027, góp phần chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân./.

