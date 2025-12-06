Đồng Tháp: Xe khách lao vào nhóm người ngồi ven đường, 2 người tử vong

Ngày 6/12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết tối 5/12 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ rất nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 80, đoạn qua ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò, làm 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 35 phút, ngày 5/12, xe ôtô khách biển số 51B-188.95 do tài xế N.T.M (sinh năm 1975) ngụ ấp Sua Đũa, xã Bình An, tỉnh An Giang điều khiển (chở trên xe 17 hành khách, 1 tài xế phụ và 1 lơ xe) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 80, hướng từ xã Lấp Vò về phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp).

Khi đến Km38+660, đoạn thuộc ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò, thì N.T.M không làm chủ được tay lái nên đâm qua lề đường bên trái và va chạm vào 3 người đang ngồi uống nước ven đường, gồm H.T.T (sinh năm 2006), ngụ ấp Bình Tân, xã Lai Vung; H.N.K.M (sinh năm 2008), T.Đ.T.T (sinh năm 2007) cùng ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò.

Vụ tai nạn làm H.T.T tử vong tại hiện trường; H.N.K.M tử vong tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp); T.Đ.T.T bị xây xát nhẹ, được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.

Ngay khi nhận được tin báo, Đại tá Trần Văn Tròn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông; đồng thời, trực tiếp đến hiện trường cùng với lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Kết quả kiểm tra nhanh đối với tài xế N.T.M, chưa phát hiện nồng độ cồn và chất ma túy trong người.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

