Điều khiển môtô đi không đúng phần đường, gây tai nạn khiến 3 người thương vong

Sáng 2/12, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông trên địa bàn khiến 2 người thiệt mạng và một người bị thương nặng theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 1/12, tại Tỉnh lộ 781 thuộc khu vực ấp Xóm Ruộng, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ va chạm giữa hai xe môtô lưu thông ngược chiều.

Xe môtô biển kiểm soát 70D1-670.19 do anh Huỳnh Điền K. (sinh năm 2004, trú ấp Xóm Ruộng, xã Hảo Đước) điều khiển hướng từ xã Ninh Điền đi xã Châu Thành khi đến khu vực thuộc ấp Xóm Ruộng, xã Hảo Đước thì bất ngờ va chạm trực diện với xe môtô biển kiểm soát 70H4-0743 do anh Phạm Quốc T. (sinh năm 1996) điều khiển, chở theo anh Nguyễn Văn K. (sinh năm 2009) cùng ngụ xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh, đi theo chiều ngược lại.

Cú đâm mạnh khiến anh Huỳnh Điền K. tử vong tại hiện trường, anh Phạm Quốc T. tử vong tại bệnh viện, còn anh Nguyễn Văn K. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh và đang trong tình trạng nguy kịch. Hai xe môtô bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 10 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu ngành chức năng xác định là do anh Huỳnh Điền K. điều khiển xe môtô đi không đúng làn đường, phần đường quy định nên gây ra tai nạn./.

Tai nạn thảm khốc trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Lâm Đồng Ngày 28/11, tại xã Nhân Cơ, Lâm Đồng, ô tô con va chạm với ô tô khách trên đường Hồ Chí Minh, khiến 2 người tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.