Phó Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ 4 dự án đường bộ cao tốc

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 12307/VPCP-CN ngày 11/12/2025 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 4 dự án đường bộ cao tốc: Tuyên Quang-Hà Giang đoạn qua tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), Tuyên Quang-Hà Giang đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (cũ), Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Hữu Nghị-Chi Lăng.

Xét báo cáo và kiến nghị của Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện và kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 4 dự án đường bộ cao tốc: Tuyên Quang-Hà Giang đoạn qua tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), Tuyên Quang-Hà Giang đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (cũ), Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Hữu Nghị-Chi Lăng của Đoàn Kiểm tra số 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn có ý kiến như sau:

Lãnh đạo Chính phủ đã kiểm tra tại hiện trường và có nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các dự án. Ủy ban Nhân dân các tỉnh đã có văn bản đăng ký khánh thành, thông xe, khởi công dịp 19/12/2025. Tuy nhiên, các dự án vẫn còn một số tồn tại, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật đã phải lùi thời gian thực hiện nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch cam kết, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ.

Về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, mỏ vật liệu, bãi đổ thải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn tập trung chỉ đạo, quyết liệt đôn đốc, kiểm tra xử lý, giải quyết triệt để, dứt điểm các tồn tại, vướng mắc; xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời hạn yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

Trước ngày 18/12, tỉnh Tuyên Quang hoàn thành di dời 3 vị trí đường điện còn lại; tỉnh Lạng Sơn hoàn thành di dời các hộ dân còn lại và giải quyết triệt để nguyên nhân dẫn đến việc người dân cản trở thi công tại Dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh; hoàn thành di dời các vị trí đường điện và bàn giao mặt bằng bãi đổ thải còn lại tại Dự án cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng.

Về công tác thi công, các địa phương, chủ đầu tư/ban quản lý dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, tư vấn, nhà thầu tập trung cao độ, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực và quyết tâm hơn nữa để hoàn thành, thông tuyến các dự án đảm bảo chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường trước ngày 19/12/2025, nhất là các đoạn tuyến ưu tiên cần sớm đưa vào sử dụng, khai thác, phục vụ nhân dân trong các dịp lễ sắp tới (Tết Dương lịch 2026, Tết Nguyên đán Bính Ngọ...).

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn kiểm tra, rà soát kỹ quy trình, trình tự, thủ tục, điều kiện để đảm bảo việc khánh thành, thông xe, khởi công, động thổ các dự án dịp 19/12/2025 theo đúng quy định của pháp luật./.

