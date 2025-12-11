Hơn 10.570 tỷ đồng bồi thường, tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Ngày 11/12, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thái Bình ký Quyết định số 2896/QĐ-UBND phê duyệt dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam khu vực từ sông Thu Bồn về phía Nam đến hết ranh giới thành phố Đà Nẵng với tổng mức đầu tư hơn 10.571 tỷ đồng.

Nguồn vốn từ ngân sách trung ương, ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2025-2028 và sẽ có 21 tiểu dự án được triển khai tại các xã, phường: Gò Nổi, Duy Xuyên, Xuân Phú, Quế Sơn Trung, Thăng Bình, Thăng Phú, Thăng Điền, Tây Hồ, Chiên Đàn, Bàn Thạch, Hương Trà, Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành, Tam Mỹ.

Quy mô dự án gồm việc bồi thường, hỗ trợ và phục vụ giải phóng mặt bằng; di dời hạ tầng kỹ thuật; xây dựng các khu tái định cư, khu nghĩa trang; nguồn vật liệu đắp đá.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Ủy ban Nhân dân phường, xã có dự án đi qua tiếp tục rà soát, xác định cụ thể số hộ bị ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư, cải táng để làm cơ sở dữ liệu điều chỉnh, bổ sung và xác định quy mô các khu tái định cư, nghĩa trang nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư./.

