Khởi công xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam qua Đà Nẵng

Ngày 19/8, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông và Nông nghiệp Đà Nẵng tổ chức khởi công xây dựng khu tái định cư đầu tiên phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam qua phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng.

Dự án khu tái định cư thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam khu vực từ sông Thu Bồn về phía Bắc đến hết ranh giới thành phố Đà Nẵng.

Các đại biểu tham gia bấm nút chính thức khởi công xây dựng khu tái định tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chia sẻ, “Việc kịp thời khởi công dự án khu tái định cư là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế – xã hội đặc biệt quan trọng, khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc đồng hành cùng Trung ương triển khai công trình thế kỷ. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, một công trình hạ tầng hiện đại, chiến lược, mở ra kỷ nguyên mới trong phát triển giao thông vận tải, hội nhập và phát triển quốc gia.”

Công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư có vai trò then chốt trong tổng thể thực hiện dự án trọng điểm Quốc gia.

Các đơn vị thi công được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thực hiện nghiêm cam kết, đảm bảo kỹ – mỹ thuật, an toàn, tiến độ. Các sở, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng “mong muốn, bà con Nhân dân trong vùng dự chia sẻ, đồng thuận, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, để công trình sớm thành công, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.”

Ông Nguyễn Minh Huy - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông và Nông nghiệp Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đại diện dự án, ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông và Nông nghiệp Đà Nẵng “cam kết với sẽ tập trung huy động đồng bộ mọi nguồn lực để tổ chức quản lý, điều hành Dự án đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; hoàn thành Dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động.”

Dự án khu tái định cư Điện Bàn Bắc phục vụ dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam có tổng mức đầu tư hơn 76 tỉ đồng, quy mô xây dựng trên tổng diện tích gần 4,7ha, với 116 lô đất tái định cư. Dự kiến thời gian thi công dự án là 15 tháng kể từ ngày khởi công./.