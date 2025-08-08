Đường sắt tốc độ cao: Huế kiến nghị bố trí 1.500 tỷ đồng cho tái định cư

Để đảm bảo nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã kiến nghị Chính phủ xem xét bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương khoảng 1.500 tỷ đồng; trong đó, hoàn ứng ngân sách địa phương 60 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 16/7/2025, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa VIII đã thông qua nghị quyết, tán thành phương án ứng trước 60 tỷ đồng ngân sách để triển khai các dự án đầu tư các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Để triển khai dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam (dự án) đoạn qua thành phố Huế, thành phố đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo để chỉ đạo các sở, ngành và địa phương rà soát thống kê đất đai, lập phương án bồi thường tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Qua rà soát, toàn thành phố dự kiến có 4 dự án đầu tư các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng dự án, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng.

Bốn dự án đầu tư các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ giải phóng mặt bằng dự án gồm Khu vực phía Bắc thành phố Huế, khu vực trung tâm thành phố Huế, khu vực phía Nam thành phố Huế và khu vực Chân Mây-Lăng Cô.

Dự án đoạn qua địa bàn thành phố Huế dài khoảng 95km, có hơn 8.100 hộ dân bị ảnh hưởng; trong đó có gần 900 hộ phải di dời tái định cư. Tổng diện tích đất để thực hiện dự án là khoảng 825ha.

Thành phố Huế quyết tâm hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho dự án trước cuối năm 2026. Dự kiến, ở phía Bắc thành phố Huế, dự án đi giữa ranh giới Khu Công nghiệp Phong Điền và Quy hoạch Khu công nghiệp Phong Điền mở rộng.

Tiếp đến là tuyến vượt sông Hương đi vào trung tâm và phía Đông Nam thành phố Huế.

Ga Huế đặt tại xã Phú Mỹ (cũ), nay là phường Mỹ Thượng. Dự án tiếp tục đi qua khu vực đầm Cầu Hai, vượt Quốc lộ 49B vào Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, rẽ phải vượt Quốc lộ 1A và đường sắt hiện tại, qua đèo Hải Vân sang địa phận thành phố Đà Nẵng./.

Thủ tướng: Hoàn thành GPMB đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam cuối năm 2026 Thủ tướng chỉ đạo ra quân đồng loạt triển khai giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng và dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam vào dịp 19/8/2025 để kết thúc vào cuối năm 2026.