Ông Trương Minh Huy Vũ làm Chủ tịch Cơ quan điều hành IFC tại TP Hồ Chí Minh

Tại hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam diễn ra ngày 21/12, cơ cấu nhân sự điều hành Trung tâm tại hai địa phương đặt trụ sở là Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng đã chính thức được công bố.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HIDS) được bổ nhiệm kiêm nhiệm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố.

Hai Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành gồm ông Nguyễn Hồng Văn và ông Nguyễn Hữu Huân, trong đó ông Nguyễn Hồng Văn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC), được điều động đến nhận công tác tại Cơ quan điều hành và giữ chức Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Hữu Huân, Giám đốc Chương trình đào tạo Thị trường chứng khoán, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được biệt phái đến công tác tại Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Nghị định số 323/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam là một thực thể pháp lý thống nhất, hoạt động tại hai địa điểm là Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Quy chế hoạt động do Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế phê duyệt, có hiệu lực chung và áp dụng thống nhất tại hai địa điểm.

Theo quy hoạch, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô khoảng 898ha, trải rộng trên địa bàn các phường Sài Gòn, Bến Thành và khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Không gian phát triển được thiết kế theo mô hình vành đai bao quanh sông Sài Gòn, hình thành một quần thể tài chính-dịch vụ tập trung, kết nối chặt chẽ giữa khu trung tâm hiện hữu và khu đô thị mới phía Đông.

Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố dự kiến đặt tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Tuy nhiên, do công trình này đang được cải tạo, nâng cấp theo tiêu chuẩn của một tòa nhà điều hành trung tâm tài chính quốc tế, việc đưa vào sử dụng chính thức sẽ cần thêm thời gian.

Trước mắt, cơ quan này sẽ được bố trí tại tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB), 123 Trương Định (phường Xuân Hòa).

Sau năm 2027, Cơ quan điều hành sẽ được bố trí tại khu lõi Thủ Thiêm - nơi được kỳ vọng sẽ trở thành một "Phố Wall" của Đông Nam Á, hội tụ của những tòa tháp tài chính thông minh, hệ thống hạ tầng số và không gian làm việc đạt chuẩn quốc tế.

Ngoài quy hoạch không gian hoạt động, thời gian qua Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, từ phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực đến thu hút các đối tác chiến lược trong và ngoài nước. Đến nay, các điều kiện cơ bản cho việc vận hành trung tâm tại đây đã sẵn sàng.

Ngay sau lễ ra mắt ngày 21/12, các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng khẩn trương bố trí nguồn lực, kinh phí, trụ sở và trang thiết bị cần thiết; đồng thời báo cáo kịp thời những vướng mắc phát sinh, chậm nhất trước ngày 25/12/2025./.

