Lãi suất ngân hàng ngày 16/12: Mặt bằng huy động lập đỉnh mới

Lãi suất ngân hàng ngày 16/12 đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường tài chính khi mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục nóng lên, ghi nhận mức cao nhất trong hơn hai năm qua.

Hàng loạt ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài, phản ánh rõ áp lực huy động vốn trong giai đoạn cuối năm.

Làn sóng điều chỉnh lãi suất tăng mạnh

Thị trường tiền gửi giữa tháng 12 tiếp tục sôi động khi PVcomBank chính thức gia nhập làn sóng tăng lãi suất với mức điều chỉnh khá mạnh ở tất cả các kỳ hạn.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân vừa được ngân hàng này cập nhật, lãi suất các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng được nâng đồng loạt lên mức trần 4,75%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn trung bình, lãi suất tiền gửi trực tuyến từ 6-11 tháng cũng được điều chỉnh tăng thêm 0,6 điểm phần trăm, lên mức 5,8%/năm. Đáng chú ý hơn, các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tại PVcomBank đã chính thức vượt mốc 6%/năm sau khi được điều chỉnh tăng thêm 0,5 điểm phần trăm, đánh dấu bước nhảy rõ rệt so với mặt bằng chung thời gian trước.

Không dừng lại ở biểu lãi suất niêm yết, PVcomBank còn triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm lãi suất lên tới 1,5%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến vào các ngày thứ Sáu trong tháng 12.

Theo đó, khách hàng cá nhân mở mới khoản tiền gửi online trên nền tảng PVConnect, với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và số tiền gửi tối thiểu 100 triệu đồng, sẽ được hưởng mức lãi suất cộng thêm này.

Với ưu đãi trên, lãi suất thực nhận tại PVcomBank có thể lên tới 7,6%/năm với kỳ hạn 12 tháng, 7,8%/năm với kỳ hạn 13 tháng và đặc biệt đạt 8,3%/năm đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 15 đến 36 tháng. Đây được xem là mức lãi suất cao nhất thị trường trong hơn 2 năm trở lại đây đối với phân khúc tiền gửi phổ thông.

Từ đầu tháng 12 đến nay, ngoài PVcomBank, đã có 18 ngân hàng khác cũng điều chỉnh tăng lãi suất huy động, gồm Nam A Bank, MB, BVBank, Saigonbank, NCB, Cake by VPBank, Techcombank, Bac A Bank, ACB, Sacombank, SHB, KienlongBank, PGBank, OCB, VCBNeo, BIDV, VIB và VPBank.

Đáng chú ý, một số ngân hàng như NCB, VPBank, Techcombank và Cake by VPBank đã hai lần tăng lãi suất chỉ trong thời gian ngắn, cho thấy cuộc đua huy động vốn những ngày cuối năm đang ngày càng sôi động.

Các ngân hàng có lãi suất từ 6%/năm

Trên thị trường hiện có một số ngân hàng đang duy trì mức lãi suất từ 6%/năm trở lên cho các kỳ hạn trung và dài mà không kèm điều kiện về số tiền gửi. Cụ thể:

- Vikki Bank áp dụng mức 6,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và lên tới 6,7%/năm cho kỳ hạn 13 tháng.

- Cake by VPBank duy trì lãi suất 6,7%/năm cho các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

- Bac A Bank, HDBank, BVBank, Viet A Bank, VCBNeo, SHB, KienlongBank, NCB, OCB và VIB cũng đồng loạt niêm yết lãi suất từ 6%-6,7%/năm tùy từng kỳ hạn.

Lãi suất cao nhất lên tới 9%/năm kèm điều kiện

Ở nhóm lãi suất cao nhất thị trường, mức lãi suất tiền gửi hiện dao động trong khoảng 6,5-9%/năm, song phần lớn chỉ áp dụng với điều kiện rất cao về quy mô tiền gửi.

Ngoài PVcomBank với mức lãi suất 9%/năm cho khoản tiền gửi từ 2.000 tỷ đồng, Vikki Bank đang áp dụng lãi suất 8,4%/năm cho các khoản tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên. HDBank niêm yết mức 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng với điều kiện từ 500 tỷ đồng, trong khi Nam A Bank áp dụng lãi suất cao cho các khoản tiền gửi lớn ở kỳ hạn dài.

Diễn biến này cho thấy mặt bằng lãi suất đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, khi nhu cầu vốn cuối năm gia tăng, tạo ra những biến động đáng chú ý trên thị trường tiền gửi./.

Lãi suất ngân hàng ngày 15/12: Nhiều ngân hàng tăng lãi suất Tính từ đầu tháng 12 đến nay, đã có 18 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm: Nam A Bank, MB, BVBank, Saigonbank, NCB, Cake by VPBank, Techcombank, Bac A Bank, ACB, Sacombank, SHB...