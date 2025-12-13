Liên minh châu Âu nhất trí đóng băng vô thời hạn tài sản bị phong tỏa của Nga

Theo Reuters, Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/12 đã nhất trí đóng băng vô thời hạn các tài sản của ngân hàng trung ương Nga đang được nắm giữ tại châu Âu, qua đó loại bỏ một trở ngại lớn đối với việc sử dụng nguồn tiền này nhằm hỗ trợ Ukraine.

EU muốn tiếp tục bảo đảm nguồn tài chính cho Ukraine. Các nước EU đặt mục tiêu đưa vào sử dụng một phần tài sản chủ quyền của Nga đã bị phong tỏa sau khi Moskva mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.

Bước đi quan trọng đầu tiên mà các chính phủ EU đạt được thỏa thuận ngày 12/12 là phong tỏa khoảng 210 tỷ euro (246 tỷ USD) tài sản chủ quyền của Nga trong thời gian cần thiết, thay vì phải bỏ phiếu 6 tháng một lần để gia hạn biện pháp đóng băng.

Quyết định này loại bỏ nguy cơ rằng Hungary và Slovakia, những nước có quan hệ với Moskva tốt hơn so với các quốc gia EU khác, có thể từ chối gia hạn lệnh đóng băng vào một thời điểm nào đó, điều buộc EU phải hoàn trả số tiền này cho Nga.

Cũng theo Reuters, ngày 8/12, lãnh đạo 7 nước thành viên EU đã lên tiếng kêu gọi khối này nhanh chóng thúc đẩy đề xuất sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để cung cấp nguồn tài chính cho Ukraine.

Trong thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, lãnh đạo Estonia, Phần Lan, Ireland, Latvia, Litva, Ba Lan và Thụy Điển nhấn mạnh hỗ trợ Ukraine "không chỉ là nghĩa vụ đạo lý mà còn là lợi ích của chính chúng ta."

Bức thư còn có đoạn: “Hai bên cần nhanh chóng thúc đẩy các đề xuất của Ủy ban nhằm sử dụng số dư tiền mặt từ tài sản Nga bị phong tỏa để cho Ukraine vay phục vụ mục đích bồi thường thiệt hại."

Ukraine tích cực hối thúc các đồng minh châu Âu đưa ra quyết định chính trị về khoản đề xuất vay 163 tỷ USD được đảm bảo bằng tài sản của Nga bị đóng băng. Ukraine hiện cần thêm tiền mặt vào đầu năm sau.

Các nhà phân tích kinh tế cảnh báo nước này có thể cạn kiệt tiền ngay trong quý đầu tiên, nếu không có sự hỗ trợ mới từ châu Âu, đặc biệt khi triển vọng viện trợ trực tiếp từ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump còn chưa rõ ràng. Nếu được thông qua, khoản vay nói trên sẽ giúp “mở khóa” tổng cộng 140 tỷ euro (tương đương 163 tỷ USD) đủ để đáp ứng nhu cầu tài chính còn lại của Ukraine cho tài khóa 2026-2027, vốn được xác định vào gần 137 tỷ euro (khoảng 157,37 tỷ USD).

Các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn chưa đạt được thỏa thuận về khoản vay cho Ukraine và dự kiến sẽ tiến hành thảo luận lại tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 18/12 tới.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết hội nghị là cơ hội cuối cùng để châu Âu thông qua khoản vay trong năm nay./.

Châu Âu vẫn “loay hoay” về việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga Cuộc họp giữa lãnh đạo Đức, Bỉ và EC tiếp tục cho thấy sự chia rẽ sâu sắc khi Brussels tìm cách dùng tài sản Nga bị phong tỏa hỗ trợ Ukraine, nhưng Bỉ lo ngại rủi ro pháp lý và chưa chấp thuận.