Mỹ: Công ty tiền kỹ thuật số được chấp thuận lập ngân hàng tín thác quốc gia

Ngành tiền kỹ thuật số tại Mỹ vừa ghi nhận một bước tiến quan trọng, khi nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực này nhận được sự chấp thuận ban đầu từ cơ quan quản lý ngân hàng, mở đường cho việc tham gia sâu hơn vào hệ thống tài chính truyền thống.

Ngày 12/12, Văn phòng kiểm toán tiền tệ Mỹ (OCC) cho biết đã cấp phê duyệt có điều kiện cho một loạt công ty tiền kỹ thuật số để thành lập hoặc chuyển đổi sang mô hình ngân hàng tín thác quốc gia. Trong số này có Circle Internet Group và Ripple, hai doanh nghiệp đã được OCC chấp thuận sơ bộ để thành lập các ngân hàng tín thác quốc gia riêng.

Ngoài ra, Paxos, BitGo và Fidelity Digital Assets cũng được phép chuyển đổi giấy phép ngân hàng tín thác cấp bang sang giấy phép cấp liên bang, cho phép họ hoạt động trên phạm vi toàn nước Mỹ.

Tuy nhiên, các quyết định trên mới chỉ mang tính chấp thuận ban đầu. OCC cho biết vẫn phải cấp phê duyệt cuối cùng trước khi các ngân hàng tín thác này chính thức đi vào hoạt động, đồng thời có quyền thay đổi hoặc đình chỉ quyết định nếu các điều kiện đặt ra không được đáp ứng.

Theo quy định, giấy phép ngân hàng tín thác quốc gia cho phép các công ty tiền kỹ thuật số lưu ký và quản lý tài sản cho khách hàng, cũng như thực hiện và thanh toán các giao dịch nhanh hơn. Dù vậy, loại giấy phép này không cho phép các doanh nghiệp nhận tiền gửi hay cấp tín dụng, và các tài khoản của khách hàng cũng không được bảo hiểm bởi Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang (FDIC) như tại các ngân hàng thương mại truyền thống.

Để được cấp phép đầy đủ, các công ty tiền kỹ thuật số phải tuân thủ một loạt yêu cầu của OCC, bao gồm các tiêu chuẩn tối thiểu về vốn và thanh khoản, đồng thời giới hạn hoạt động trong phạm vi ngân hàng tín thác.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này cũng phải phù hợp với các quy định trong Đạo luật GENIUS - khung pháp lý liên bang đối với các stablecoin gắn với đồng USD, cũng như các luật liên quan khác mà Quốc hội Mỹ dự kiến xem xét trong thời gian tới.

Ông Jonathan Gould, người đứng đầu OCC do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, cho rằng việc có thêm các tổ chức mới tham gia lĩnh vực ngân hàng liên bang sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và nền kinh tế, đồng thời góp phần tạo ra một hệ thống ngân hàng năng động và cạnh tranh hơn.

Dù vậy, động thái này cũng vấp phải sự phản đối từ một số tổ chức trong ngành ngân hàng, với lo ngại rằng các công ty tiền kỹ thuật số có thể hưởng chế độ quản lý “nhẹ tay” hơn, qua đó làm gia tăng rủi ro mang tính hệ thống.

Hiện tại, Anchorage Digital là doanh nghiệp tiền kỹ thuật số duy nhất đang nắm giữ giấy phép ngân hàng tín thác quốc gia tại Mỹ. OCC cho biết cơ quan này đang giám sát tổng cộng khoảng 60 ngân hàng tín thác quốc gia, bên cạnh các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính khác trong hệ thống liên bang./.

Tiền kỹ thuật số có chu kỳ biến động nghiêm trọng sau nhiều tháng tăng phi mã Thị trường tiền mã hóa trải qua một cơn chấn động lớn khi bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số nổi tiếng nhất, sụt giảm mạnh từ mức kỷ lục 126.000 USD xuống dưới 80.500 USD vào ngày 28/11.